Liban : le Hezbollah campe sur ses positions, Israël se tient prêt à frapper

Dans une lettre diffusée ce jeudi par les médias libanais, le Hezbollah déclare rejeter fermement toute initiative politique ou internationale visant à pousser le gouvernement libanais à négocier avec Israël au sujet de son désarmement. Selon l’organisation, la priorité pour Beyrouth doit rester la « stopp[age] de l’agression israélienne » et la garantie du respect des termes du cessez-le-feu par Tsahal.

Dans le texte, le mouvement terroriste critique l’idée même d’ouvrir des pourparlers avec Israël, estimant qu’elle « ne sert pas les intérêts nationaux » et constitue « un risque existentiel qui menace la souveraineté et la stabilité du Liban ». Le Hezbollah ajoute qu’il « n’a pas l’intention de céder à un chantage agressif ni d’être entraîné dans des pourparlers politiques avec Israël, quelles que soient les circonstances », et réaffirme son attachement à la « voie de la résistance ».

Le message intervient alors que les tensions entre Israël et le Hezbollah vont crescendo. Selon des responsables israéliens cités par les médias, Tsahal se prépare à la possibilité d’une intervention au Liban visant à poter un coup dur à l’organisation et à la pousser au désarmement. Ces préparatifs, affirment ces mêmes sources, ont été discutés avec des alliés internationaux, qui encouragent le Liban à parvenir à un accord et à désarmer le Hezbollah par des voies diplomatiques — une option présentée comme prioritaire avant toute escalade militaire

Sur le terrain, l’armée libanaise a lancé une opération visant à démanteler des infrastructures du Hezbollah au sud du Litani. Le point culminant des tensions est attendu à l’issue de cette phase d’opérations : si l’armée libanaise déclare la zone sécurisée et que Jérusalem conteste ce bilan, les affrontements pourraient s’intensifier, préviennent les analystes. Les Etats-Unis ont donné jusqu'à la fin de l'année au Liban pour parvenir au désarmement du Hezbollah.

Les frappes israéliennes visant le Hezbollah et son infrastructure se sont multipliées récemment. Selon les renseignements évoqués par les autorités israéliennes, l’organisation continuerait d’accumuler des armes — missiles, roquettes et artillerie — par des filières de contrebande depuis la Syrie, par voies maritimes ou par fabrication locale.