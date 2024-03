Liban : le Hezbollah stocke des armes et des explosifs au cœur de zones peuplées de civils (Tsahal)

L’armée israélienne a publié mercredi une déclaration relatant l'utilisation par l'organisation terroriste du Hezbollah de zones peuplées de civils libanais pour stocker des armes et des explosifs, alors que les frappes israéliennes atteignent des cibles de plus en plus profondes en territoire libanais.

"Depuis le début des combats, l’armée israélienne s'oppose au renforcement du Hezbollah, en nuisant à la capacité de l'organisation à transférer des armes et en s'attaquant aux infrastructures de production d'armes", indique le communiqué. En plaçant ses infrastructures de production d'armes au cœur des populations civiles du Sud-Liban, de la Bekaa et de Beyrouth, l'organisation terroriste du Hezbollah se sert du peuple libanais comme bouclier humain, affirme la déclaration.

"Comme le montrent les enregistrements effectués, la taille des attaques, le nombre d'explosions secondaires et la durée des incendies qui s’ensuivent constituent des preuves de la façon de faire du Hezbollah qui stocke des explosifs et des substances chimiques dangereuses dans des villages civils", conclut le communiqué de Tsahal accompagné d’une vidéo d’une frappe aérienne sur une cible appartenant au groupe terroriste chiite.

L’armée israélienne déclarait la semaine dernière avoir mené plus de 4 500 frappes sur des cibles du Hezbollah depuis le début de sa guerre contre le terrorisme déclenchée le 7 octobre par les attaques sanglantes du Hamas en Israël. Au moins 300 membres du Hezbollah ont été tués au cours de ces attaques menées par l’armée israélienne, dont cinq commandants de haut rang.