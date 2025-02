Liban : Tsahal construit des avant-postes permanents près de la frontière

L'armée israélienne a entamé la construction de cinq avant-postes en territoire libanais, selon la chaîne Kan 11. Cette initiative survient après qu'Israël a obtenu l'accord des États-Unis pour maintenir une présence militaire dans ces positions, même après la fin de la période d'essai du cessez-le-feu prévue mardi prochain. Ces derniers jours, Israël avait sollicité Washington pour prolonger la période d'essai d'une semaine et demie supplémentaire, une demande qui s'est heurtée à un refus. En réponse, Israël a proposé une alternative, acceptée par les Américains : maintenir des forces dans cinq avant-postes permettant la surveillance des activités dans la région.

Parallèlement à l'établissement de ces positions, les forces israéliennes doivent se retirer des villages chiites de la zone, y compris dans le secteur est et la région du Mont Dov. Des sources militaires indiquent que "les opérations dans les villages ont atteint leurs objectifs", mais qu'une "étape intermédiaire" est nécessaire avant un retrait complet. Les services de sécurité israéliens ont récemment identifié que le Hezbollah a commencé à reconstituer son réseau de renseignement et à réoccuper des postes de commandement, même au sud du fleuve Litani, en violation de l'accord de cessez-le-feu. "Les nouveaux avant-postes visent à permettre à Israël de superviser la mise en œuvre de l'accord et de s'assurer que l'armée libanaise empêche le Hezbollah d'opérer dans la zone frontalière", précise une source militaire.

La chaîne libanaise LBCI rapporte que le comité supervisant l'application du cessez-le-feu a reçu une demande d'Israël pour maintenir ses forces dans certaines zones du Sud-Liban jusqu'au 28 février. "La partie libanaise a catégoriquement rejeté cette demande israélienne", selon la chaîne. Une réunion cruciale du comité de surveillance international est prévue vendredi au quartier général de l'ONU à Ras Naqoura pour discuter de la fin du délai mardi prochain.