Liban : un soldat israélien grièvement blessé par un tir de mortier du Hezbollah

Un soldat de l’armée israélienne a été grièvement blessé mercredi à la suite du tir d’un obus de mortier contre des forces de Tsahal opérant au Liban, a annoncé l’armée. Le militaire a été évacué vers un hôpital et sa famille informée. Lors du même incident, un officier et deux autres soldats ont été légèrement blessés.

Ces événements interviennent dans un contexte d’intensification des opérations militaires au Liban, alors que le gouvernement israélien envisage de mobiliser jusqu’à 400 000 réservistes afin de soutenir l’élargissement des manœuvres terrestres et la poursuite de la guerre contre l’Iran. Selon plusieurs informations, les effectifs réellement mobilisés pourraient toutefois être inférieurs, l’objectif étant de préserver une certaine flexibilité dans la gestion des forces.

Parallèlement, Israël chercherait à étendre significativement la zone tampon dans le sud du Liban. Sur le terrain, l’armée israélienne a récemment détruit un nouveau pont au-dessus du fleuve Litani, une action qui s’inscrit dans sa stratégie visant à limiter les capacités logistiques adverses. De son côté, le groupe terroriste Hezbollah a haussé le ton : un responsable a averti que, après la guerre, il contraindrait le gouvernement libanais à revenir sur toute restriction de ses activités militaires, tout en menaçant d’intensifier ses attaques, notamment à l’aide de drones suicides, et en se disant prêt à un conflit prolongé.