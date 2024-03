Libération des otages : le Hamas, en position de force, rejette encore une fois l'accord

Le Hamas a annoncé lundi soir rejeter la nouvelle proposition d'accord américaine de libération d’otages formulée à Doha, qu’Israël avait acceptée. "Il y a peu de temps, nous avons informé les médiateurs que l'organisation s'en tenait à la position qu'elle avait exprimée le 14 mars", a indiqué le groupe terroriste par le biais d’un communiqué.

"Israël n'a répondu à aucune de nos demandes fondamentales : un cessez-le-feu complet, le retrait de la bande de Gaza, le retour des personnes déplacées et un échange de prisonniers". "Netanyahou et son gouvernement extrémiste portent l'entière responsabilité de l'échec des efforts de négociation", accuse le Hamas.

Un responsable israélien a déclaré dimanche soir qu'Israël avait accepté de libérer 700 terroristes palestiniens emprisonnés dans l’État hébreu en échange de la libération de 40 otages israéliens kidnappés le 7 octobre et détenus depuis par les terroristes dans la bande de Gaza. Sur les 700 terroristes, une centaine purgent des peines de prison à vie pour meurtre.

Miriam Alster/FLASH90

Le gouvernement israélien était également disposé à considérer un autre aspect de la proposition de compromis américaine : celui du retour progressif des habitants du nord de Gaza à hauteur de plusieurs milliers par jour, tout en évitant le retour des hommes jeunes susceptibles de rejoindre les rangs du Hamas. Israël continue cependant de s'opposer à tout cessez-le-feu définitif et au retrait de ses troupes, comme exigé par l'organisation terroriste.

"Le Hamas se sait soutenu pour le moment et n'a aucun intérêt à libérer des otages"

Pour Raphaël Jerusalmy, ancien officier israélien des renseignements, "le Hamas sait qu'il a la pression internationale de son côté pour le moment et n'a aucun intérêt à libérer des otages, c'est pour cela qu'il demande le prix maximal, à savoir le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza". Selon lui, "l'organisation terroriste se sait soutenue, d'abord par les résolutions de l'ONU en sa faveur, et aussi parce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Israël et les Etats-Unis". "Le seul espoir", ajoute-t-il, "est que le Hamas libère des otages malades qui sont pour lui un fardeau. Mais, même pour cela, Israël devra payer un prix disproportionné".