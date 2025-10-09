Libération des otages : Tsahal réactive le centre d'accueil de Ré'im dès samedi

L'armée israélienne finalise ses préparatifs pour accueillir les otages qui devraient être libérés dès ce samedi, selon des informations révélées jeudi par le correspondant militaire d'i24NEWS en hébreu, Yinon Shalom Yitach. Le dispositif de sécurité anticipe une libération groupée de l'ensemble des captifs en une seule journée.

Un centre de réception réactivé

Suite au succès de l'opération "Portes du Ciel" lors du précédent échange de prisonniers, Tsahal prévoit de rouvrir le centre d'accueil de Ré'im. Les autres centres, à Kerem Shalom et Zikim, resteront fermés. Cette décision s'inscrit dans une stratégie d'optimisation des ressources pour une opération de grande ampleur.

Des équipes renforcées sur le terrain

Les autorités israéliennes s'attendent à ce que les otages se trouvent dans un état de santé préoccupant après plus de deux ans de captivité. Une attention particulière est donc portée aux équipes qui recevront les libérés aux points d'échange. Depuis le dernier accord, la situation sur le terrain a évolué, et Tsahal se prépare à la possibilité que la Croix-Rouge amène les personnes libérées depuis de nouveaux points de transfert.

Identification des dépouilles

L'identification des otages décédés sera effectuée à l'Institut de médecine légale d'Abu Kabir, comme lors des précédents rapatriements. Si nécessaire, les corps seront transférés au camp de Shura. L'objectif est d'accélérer considérablement le processus d'identification par rapport aux précédentes expériences, notamment pour déjouer les tentatives de tromperie du Hamas.

Validation politique imminente

Le cabinet de sécurité doit se réunir jeudi à 17h00 pour examiner l'accord, avant sa présentation au gouvernement à 18h00. Cette mobilisation sans précédent témoigne de la volonté des autorités israéliennes de garantir le retour des otages dans les meilleures conditions possibles, tant sur le plan logistique que médical et psychologique.