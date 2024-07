LIVE BLOG | L'identité des 12 enfants tués dans une attaque sur le nord d'Israël révélée

Hagari : 12 enfants et adolescents tués à Majdal Shams par une roquette iranienne

Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, a déclaré lors d'une conférence de presse à Majdal Shams que "la roquette qui a frappé le terrain de football est de fabrication iranienne et pèse plus de 50 kg". Il a ajouté que "cette roquette n'est en possession que du Hezbollah et que son tir a été dirigé par un commandant du Hezbollah. La roquette a causé la mort de 12 enfants et adolescents".