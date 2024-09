LIVE BLOG | Les sirènes d'alerte retentissent à Nazareth, Tsahal poursuite ses frappes au Liban

Liban : Frappes dans la profondeur et le sud du pays, au moins 10 morts

Le réseau libanais "Al-Mayadeen", affilié au Hezbollah, a rapporté des frappes à Baalbek et à Dours et Al-Bazalia dans la vallée de la Bekaa, à l'intérieur du pays. De plus, 10 morts d'une même famille ont été signalés dans la région de Chaat à Baalbek. Des frappes ont également été rapportées dans la région de Tyr - à Jal al-Bahr, Al-Hosh et la ville de Maarakeh.