LIVE BLOG | 25 cibles terroristes frappées par Tsahal dans le sud de Gaza au cours de la nuit

Négociations de cessez-le-feu : le Hamas ne s'est pas retiré des pourparlers (média qatari)

Une source égyptienne a déclaré au journal qatari publié à Londres, Al-Arabiy Al-Jadeed que les négociations concernant la proposition urgente de cessez-le-feu sont toujours en cours, notant que le Hamas ne s'est pas retiré des pourparlers et n'a exprimé aucun refus de répondre aux propositions sur la table. La source a déclaré qu'il y a une proposition égyptienne de cessez-le-feu à Gaza sur la table, et une plus grande implication dans les négociations est attendue, à travers l'envoi de délégations au Caire dans le but d'accélérer la conclusion de l'accord. Il a expliqué que la dernière proposition de cessez-le-feu égyptienne exige que le Hamas fournisse des informations détaillées sur les otages vivants, les morts et les blessés, ainsi que des preuves photographiques pour étayer ces informations. La proposition comprend également un accord sur un cessez-le-feu initial immédiat, après lequel des négociations plus approfondies auront lieu pour parvenir à un calendrier pour la libération des otages restants, en échange d'un retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza.