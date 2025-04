L'Iran porte plainte auprès de l'ONU contre les menaces de Trump et avertit : "Nous répondrons à tout acte d'agression"

L'Iran a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les propos "imprudents et belliqueux" tenus par le président américain Donald Trump, les qualifiant de "violation flagrante du droit international" et de la charte de l'ONU. Cette démarche intervient après que Trump a menacé en début de semaine de bombarder l'Iran et de lui imposer des sanctions. Dans la lettre adressée au Conseil de sécurité, Téhéran "met fermement en garde contre toute aventure militaire et répondra rapidement et résolument à tout acte d'agression ou attaque des États-Unis ou de leur mandataire - le régime israélien - contre sa souveraineté, son intégrité territoriale et ses intérêts nationaux".