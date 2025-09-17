LIVE BLOG | 400 000 habitants de Gaza-ville ont évacué, Tsahal va ouvrir un autre corridor humanitaire

Dans les dernières heures, l'armée de l'air a frappé des cibles dans le camp de de Nusirat

Archive - Des Palestiniens marchent le long de la rue côtière Al-Rashid à Gaza pour traverser le corridor de Netzarim depuis le sud de la bande de Gaza vers le nord, le 27 janvier 2025
Archive - Des Palestiniens marchent le long de la rue côtière Al-Rashid à Gaza pour traverser le corridor de Netzarim depuis le sud de la bande de Gaza vers le nord, le 27 janvier 2025Omar AL-QATTAA / AFP

Dans le cadre des efforts visant à accélérer l'évacuation de la population de la ville de Gaza, le porte-parole de Tsahal en arabe, le colonel Avichai Adraee, a informé les habitants que l'armée avait ouvert une voie de transport temporaire via l'axe Salah a-Din, afin de faciliter le passage vers le sud.

Alerte levée : les sirènes ont été déclenchées après une fausse identification 

🔴 Les sirènes d'alerte retentissent à Eilat près de l'aéroport Ramon après le tir d'un drone par les Houthis

