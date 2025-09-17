LIVE BLOG | 400 000 habitants de Gaza-ville ont évacué, Tsahal va ouvrir un autre corridor humanitaire

Evacuation de Gaza-ville : Tsahal ouvre un autre corridor humanitaire

Dans le cadre des efforts visant à accélérer l'évacuation de la population de la ville de Gaza, le porte-parole de Tsahal en arabe, le colonel Avichai Adraee, a informé les habitants que l'armée avait ouvert une voie de transport temporaire via l'axe Salah a-Din, afin de faciliter le passage vers le sud.