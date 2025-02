Haïfa se prépare à une éventuelle reprise des combats à l'issue du cessez-le-feu demain

La municipalité de Haïfa a tenu une réunion pour se préparer à une possible reprise des combats dans le nord à l'expiration demain du cessez-le-feu entre Israël et Liban. "La municipalité de Haïfa agit avec responsabilité et est prête à faire face à tout scénario, dans le but d'assurer la sécurité des résidents et de leur fournir toute l'aide nécessaire en cas d'urgence", a déclaré le maire de la grande ville côtière du nord d'Israël, Yona Yahav. "Haïfa est préparée, entraînée et prête à faire face à toute situation, sachant qu'il est de notre devoir de continuer à servir les résidents même dans les conditions les plus complexes".