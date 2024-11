LIVE BLOG | Tsahal pourrait entamer son retrait du Liban dès les prochaines 24 heures

Dans le cadre d'une coordination internationale : des blessés et des malades quittent la bande de Gaza pour recevoir des soins dans des pays arabes

Plusieurs blessés et malades ont quitté la bande de Gaza, dans le cadre d'une coordination internationale et accompagnés de leurs proches, pour recevoir des soins dans des pays qui s'engagent à traiter les victimes de Gaza - les Émirats arabes unis, la Jordanie et l'Égypte.