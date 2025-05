Des réservistes israéliens à l'origine de la création du fonds d'aide à Gaza

Une enquête approfondie du New York Times a révélé que des personnalités israéliennes, notamment des réservistes et des hommes d'affaires, ont été les premiers à proposer que des entreprises civiles se chargent de la distribution de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, dans le but de contourner l'ONU. Les officiers de réserve à l'initiative de ce projet servaient au sein du Cogat sous le commandement du colonel Roman Gofman, plus tard nommé secrétaire militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon ce rapport, un groupe baptisé "Forum Mikveh Israel" a développé cette idée au début de la guerre, comptant parmi ses membres Yotam HaCohen, fils du général de réserve Gershon HaCohen, et l'homme d'affaires américano-israélien Michael Eisenberg.