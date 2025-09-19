LIVE BLOG | Après l'attentat à Allenby : Tsahal ordonne l'arrêt du passage des convois de Jordanie vers Gaza
L'attaque perpétrée par le chauffeur d'un camion humanitaire en provenance de Gaza a fait deux morts
i24NEWS
1 min
1 min
Articles recommandés -
Près de 500 000 habitants de Gaza City ont évacué la ville à ce jour
Après l'attentat à Allenby : Tsahal ordonne l'arrêt du passage des convois de Jordanie vers Gaza
L'attaque à l'arme à feu, dans laquelle deux soldats ont trouvé la mort, a été perpétrée jeudi par le chauffeur d'un camion humanitaire jordanien qui faisait route vers Gaza.
Cet article a reçu 0 commentaires