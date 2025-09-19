LIVE BLOG | Après l'attentat à Allenby : Tsahal ordonne l'arrêt du passage des convois de Jordanie vers Gaza

L'attaque perpétrée par le chauffeur d'un camion humanitaire en provenance de Gaza a fait deux morts

Trucks wait in the king Hussein border crossing (Allenby Bridge) to cross to Jordan, July 21st.
Trucks wait in the king Hussein border crossing (Allenby Bridge) to cross to Jordan, July 21st.Matanya Tausig/Flash90

Après l'attentat à Allenby : Tsahal ordonne l'arrêt du passage des convois de Jordanie vers Gaza

L'attaque à l'arme à feu, dans laquelle deux soldats ont trouvé la mort, a été perpétrée jeudi par le chauffeur d'un camion humanitaire jordanien qui faisait route vers Gaza.  

