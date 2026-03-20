Des débris de missile endommagent une habitation à Rehovot, sans faire de blessé

Un appartement de Rehovot a été endommagé par la chute de débris de missile après la dernière attaque iranienne sur le centre d'Israël. Les services de secours indiquent qu'aucun blessé n'est à déplorer. Une photo montre les dégâts causés à la maison, notamment un fragment de missile ayant atterri en plein milieu du salon. Tous les membres de la famille se trouvaient dans l'abri au moment de l'impact.