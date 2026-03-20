LIVE BLOG | Des débris de missile endommagent une habitation à Rehovot, sans faire de blessé
Un fragment de missile a atterri en plein milieu du salon de ce logement dont tous les membres se trouvaient dans l'abri au moment de l'impact
Israël menace d’intensifier ses frappes en Syrie pour protéger les Druzes
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé qu’Israël ne laisserait pas le régime syrien profiter du contexte de guerre contre l’Iran et le Hezbollah pour s’en prendre à la population druze. Il a indiqué, aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou, avoir ordonné à l’armée de frapper des infrastructures du régime dans la région de Soueïda, en réponse aux violences visant les Druzes dans le sud de la Syrie. Israël avertit qu’il pourrait intensifier ses frappes si ces attaques se poursuivent, soulignant que toute atteinte à cette communauté, liée aux Druzes d’Israël, entraînera une riposte. Les autorités israéliennes affirment vouloir continuer à agir avec fermeté pour défendre leurs alliés et garantir la sécurité du pays.
Israël confirme avoir éliminé le porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens
L’armée israélienne a annoncé que son aviation avait mené dans la nuit de vendredi une frappe ciblée ayant permis d’éliminer Ali Mohammad Naini, porte-parole et responsable des relations publiques des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI). Selon Tsahal, l’opération a été conduite sur la base de renseignements militaires précis. Naini occupait depuis deux ans un rôle central dans la diffusion de la propagande du régime iranien, notamment auprès de ses relais au Moyen-Orient, dans le but d’encourager et de coordonner des attaques contre Israël. Cette élimination s’inscrit dans une série d’opérations visant des dizaines de hauts responsables iraniens, l’armée israélienne affirmant poursuivre ses actions contre les cadres du régime.
Des débris de missile endommagent une habitation à Rehovot, sans faire de blessé
Un appartement de Rehovot a été endommagé par la chute de débris de missile après la dernière attaque iranienne sur le centre d'Israël. Les services de secours indiquent qu'aucun blessé n'est à déplorer. Une photo montre les dégâts causés à la maison, notamment un fragment de missile ayant atterri en plein milieu du salon. Tous les membres de la famille se trouvaient dans l'abri au moment de l'impact.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent à nouveau dans le centre d'Israël et la région de Jérusalem en raison de tirs depuis l'Iran
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël et la région de Jérusalem en raison de tirs depuis l'Iran
Des infrastructures électriques touchées après la frappe sur le complexe de Bazan à Haïfa
Le groupe Bazan a annoncé qu’un tir de missile ayant visé son complexe dans la baie de Haïfa a endommagé des infrastructures électriques alimentant ses installations, ainsi qu’une zone ouverte à proximité d’un bâtiment administratif, sans faire de blessés. L’entreprise a également indiqué qu’une infrastructure externe appartenant à un tiers, mais essentielle à ses activités, a été touchée en dehors du site. Selon une première évaluation, celle-ci devrait être remise en service dans les prochains jours. À ce stade, la majorité des unités de production fonctionnent normalement, tandis que les autres sont en cours de redémarrage.
Esmail Ahmadi, haut responsable du renseignement du Bassidj, aurait été éliminé
Esmail Ahmadi, haut responsable du renseignement au sein des Bassidjis et adjoint à leur commandant, aurait été éliminé, selon des informations rapportées par le média d'opposition Iran International. Le site Tasnim, proche des Gardiens de la révolution, l’a présenté comme"l’un des piliers les plus importants de l’organisatio", soulignant son rôle central et ses responsabilités clés dans le domaine sécuritaire.
Six nouveaux pays classent les Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste
L’Islande, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et le Liechtenstein, ont décidé de désigner les Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) comme organisation terroriste, s’alignant ainsi sur une décision récente de l’Union européenne. Cette initiative s’inscrit dans une campagne diplomatique menée notamment par le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar visant à isoler le régime iranien. Ces pays rejoignent d’autres États ayant récemment adopté des mesures similaires, comme l’Ukraine ou l’Albanie. L’intégration de cette désignation dans leurs dispositifs juridiques nationaux entraîne des conséquences concrètes, telles que le gel des avoirs, l’interdiction de financement et des restrictions de déplacement pour les membres et entités liés à cette organisation.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre et le sud d'Israël et la région de Jérusalem en raison de tirs depuis l'Iran
Tsahal frappe des positions du régime syrien après des violences contre des Druzes
L’armée israélienne a annoncé avoir mené, dans la nuit, des frappes contre un centre de commandement et des dépôts d’armes du régime syrien dans le sud de la Syrie, en réponse aux attaques visant des civils druzes à Soueïda la veille. Tsahal affirme ne pas tolérer les atteintes à la population druze en Syrie et indique qu’elle continuera d’agir pour la protéger. L’armée précise par ailleurs suivre de près l’évolution de la situation dans le sud du pays et agir conformément aux directives des autorités politiques israéliennes.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël, la Shféla et la Judée-Samarie en raison de tirs depuis l'Iran
Après l'impact direct à Kiryat Shmona, appel urgent à l’évacuation des habitants sans protection
Au lendemain d’un impact direct sur un immeuble à Kiryat Shmona ayant fait plusieurs blessés, dont un grièvement, le porte-parole de la municipalité Doron Chen a lancé un appel pressant à l’évacuation des habitants dépourvus d’abris adaptés. Intervenant sur la radio publique israélienne, il a souligné que de nombreux résidents, notamment âgés, n’ont pas le temps de rejoindre les abris en cas d’alerte, ceux-ci étant parfois trop éloignés. Selon lui, environ 70 % des habitations de la ville ne disposent pas de protection adéquate, exposant la population à un risque majeur. Il a averti qu’en l’absence de mesures rapides, “la prochaine catastrophe est en route”.
L’Arabie saoudite redoute un envol du pétrole au-delà de 180 dollars le baril
Des responsables du secteur pétrolier en Arabie saoudite estiment que les prix du pétrole pourraient dépasser les 180 dollars le baril si les perturbations liées à la guerre avec l’Iran se prolongent jusqu’à la fin avril, selon une information rapportée par le Wall Street Journal. Cette projection intervient dans un contexte de fortes tensions sur l’offre mondiale, déjà affectée par les attaques contre les infrastructures énergétiques et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un axe clé pour l’acheminement du brut.
Réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur les attaques iraniennes dans le Golfe
Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu dans la nuit une réunion d’urgence à huis clos à la demande de Bahreïn, qui dénonce les "attaques lâches" de l’Iran contre des sites énergétiques dans le Golfe ainsi que contre la Jordanie et d’autres pays. L’ambassadeur bahreïni aux Nations Unies, Jamal Alrowaiei, a indiqué qu’une majorité des membres du Conseil a appelé Téhéran à appliquer la résolution adoptée le 11 mars, exigeant l’arrêt immédiat des attaques visant des civils et des infrastructures essentielles, notamment énergétiques. Ce texte, approuvé par 13 voix contre 0 avec l’abstention de la Russie et de la Chine, demande également à l’Iran de cesser toute action ou menace perturbant la navigation dans le détroit d’Ormuz, par où transite environ 20 % du pétrole mondial.
Les Émirats arabes unis annoncent le démantèlement d’un réseau terroriste financé l’Iran et au Hezbollah
Les autorités des Émirats arabes unis ont annoncé avoir démantelé un réseau terroriste financé et piloté par le Hezbollah et l’Iran, et procédé à l’arrestation de ses membres. Selon l’agence de presse officielle du pays, ce réseau était impliqué dans des activités de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de menaces à la sécurité nationale. Il opérait sous couvert d’une activité commerciale fictive afin d’infiltrer l’économie du pays et de mener des opérations extérieures susceptibles de déstabiliser le système financier.
L’UE appelle à un moratoire sur les frappes visant les infrastructures vitales au Moyen-Orient
Les dirigeants des 27 pays de l’Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles, ont appelé hier soir à une désescalade immédiate en Iran et dans l’ensemble du Moyen-Orient, exprimant leur inquiétude face aux répercussions du conflit sur l’économie mondiale. Dans leurs conclusions, ils exhortent toutes les parties à faire preuve de retenue maximale, à protéger les civils ainsi que les infrastructures civiles et à respecter pleinement le droit international. Ils demandent en particulier l’instauration d’un moratoire sur les frappes visant les installations énergétiques et hydrauliques, jugées essentielles pour les populations.
Après les salves nocturnes de missiles iraniens sur Jérusalem et le nord d'Israël, Tsahal lance une nouvelle vague de frappes à Téhéran
Après les salves de missiles balistiques iraniens visant Jérusalem et le nord d'Israël, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une nouvelle vague de frappes aériennes sur la capitale iranienne. "Tsahal a lancé une série de frappes contre les infrastructures du régime terroriste iranien au cœur de Téhéran".
Salves nocturnes en provenance d'Iran sur le nord d'Israël et la région de Jérusalem
Un incendie s'est déclaré à Haïfa, un débris de missile a touché Shfaram et un autre projectile est tombé sur une crèche déserte dans la région des Krayot. Par ailleurs, quatre alertes ont été déclenchées dans la région de Jérusalem en l'espace d'une heure. Plusieurs impacts ont été signalés dans ces régions, mais aucun blessé n'est à déplorer.