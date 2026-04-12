LIVE BLOG | Après une nuit calme, le Hezbollah renouvelle ses attaques sur le nord d'Israël
Des informations en provenance du Liban ont fait état dans la nuit d'une vague de frappes d'envergure dans le village de Qana, dans la région de Tyr
L'Iran accuse les États-Unis de ne pas avoir su instaurer la confiance lors des négociations
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a estimé que les États-Unis n’avaient pas réussi à gagner la confiance de la délégation iranienne lors des négociations menées à Islamabad, conclues sans accord. Il a affirmé que l’Iran avait présenté des initiatives "tournées vers l’avenir", tout en appelant Washington à décider s’il était prêt à instaurer une relation de confiance. Selon lui, les discussions ont néanmoins permis aux Américains de mieux comprendre les positions et les principes de Téhéran.
Une délégation du Hamas attendue au Caire pour discuter du cessez-le-feu à Gaza
Une délégation du Hamas doit rencontrer ce dimanche au Caire des médiateurs égyptiens afin d’évoquer, selon ses responsables, des "violations" israéliennes du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les discussions porteront notamment sur la mise en œuvre des dispositions restantes de la première phase de l’accord, avec des demandes incluant l’arrêt des opérations militaires israéliennes, le retrait des positions de Tsahal, la réouverture complète des points de passage et l’augmentation de l’aide humanitaire. Le mouvement terroriste entend également plaider pour le déploiement d’un comité palestinien indépendant chargé de gérer le territoire, tout en menant en parallèle des consultations avec d’autres factions palestiniennes présentes dans la capitale égyptienne.
Itamar Ben Gvir prie à nouveau sur le mont du Temple
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’est rendu ce matin sur le mont du Temple à Jérusalem, où il a été filmé en train de prier, un geste perçu comme une entorse au statu quo en vigueur sur ce site hautement sensible. Selon cet arrangement historique, les Juifs peuvent visiter l’esplanade, administrée par le Waqf jordanien, mais n’y sont pas autorisés à prier. Lieu saint à la fois pour le judaïsme et l’islam, où se trouve notamment la mosquée Al-Aqsa, le site est régulièrement au cœur de tensions. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pour sa part réaffirmé à plusieurs reprises que le statu quo n’avait pas changé, malgré les prises de position de Ben Gvir en faveur de la prière juive sur place.
https://x.com/i/web/status/2043239179333620065
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🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent à Metula dans le nord d'Israël
Violents combats entre Tsahal et le Hezbollah à Bint Jbeil (média libanais)
De violents affrontements ont opposé les forces de Tsahal au Hezbollah dans la ville de Bint Jbeil, au sud du Liban, selon l’agence officielle libanaise. L’armée israélienne, qui a récemment encerclé ce bastion du groupe terroriste, poursuit ses opérations pour en déloger les combattants et démanteler ses infrastructures. D’après la même source, les troupes israéliennes tentent toujours de pénétrer et de prendre le contrôle des quartiers restants, tandis que des tirs d’artillerie ont visé les abords et les accès de la ville.
🚨 Tirs en provenance du Liban : les sirènes d'alerte retentissent à Kiryat Shmona dans le nord d'Israël
Donald Trump évoque l’option d’un blocus naval contre l’Iran après l’échec des négociations
Après l’échec des discussions entre Washington et Téhéran à Islamabad, le président américain Donald Trump a relayé sur son réseau Truth Social un article suggérant qu’il pourrait imposer un blocus naval à l’Iran si ce dernier refuse de céder aux exigences américaines. Le texte, publié par le média pro-Trump Just the News, avance qu’une telle mesure permettrait d’asphyxier l’économie iranienne et de faire pression sur ses partenaires, notamment la Chine et l’Inde, dépendants du pétrole iranien. Selon cet article, cette stratégie s’inspirerait d’un précédent blocus présenté comme ayant fortement affaibli l’économie du Venezuela.
Diplomatie iranienne : "Personne ne s’attendait à parvenir à un accord en une seule rencontre"
Le ministère iranien des Affaires étrangères a minimisé l’échec des négociations avec les États-Unis à Islamabad, affirmant qu’un accord en une seule session n’avait jamais été envisagé. "Personne ne s’attendait à parvenir à un accord en une seule rencontre", a déclaré le porte-parole Esmaeil Baqaei, cité par la télévision d’État IRIB. Il a ajouté que l’Iran restait confiant quant à la poursuite des échanges avec le Pakistan ainsi qu’avec d’autres partenaires régionaux, malgré l’impasse actuelle.
Le Pakistan appelle Washington et Téhéran à préserver le cessez-le-feu malgré l'absence d'accord
Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a exhorté l’Iran et les États-Unis à respecter leur engagement de cessez-le-feu, à l’issue de leurs négociations directes à Islamabad conclues sans accord. Dans un communiqué, il a souligné qu’il était "impératif" pour les deux parties de maintenir cette trêve afin d’éviter une nouvelle escalade. Il a également indiqué que le Pakistan entend poursuivre ses efforts de médiation et continuer à faciliter le dialogue entre Washington et Téhéran dans les prochains jours.
Détroit d’Ormuz : des navires paieraient jusqu’à 2 millions de dollars à l’Iran pour transiter
Selon le Wall Street Journal, environ 100 navires ont traversé le détroit d’Ormuz au cours du dernier mois, d’après des données de Lloyd’s List Intelligence. Le journal, citant des courtiers et des armateurs sous couvert d’anonymat, affirme que des navires non iraniens auraient négocié des paiements avec les autorités iraniennes pour assurer leur passage, certains droits pouvant atteindre jusqu’à 2 millions de dollars par bâtiment.
Judée-Samarie : Tsahal détruit un laboratoire d’explosifs à Tulkarem
Les forces de Tsahal ont annoncé avoir démantelé et détruit un laboratoire de fabrication d’engins explosifs dans le camp de Tulkarem, en Judée-Samarie, à la suite d’un renseignement précis. L’opération, menée par la brigade Efraïm et des unités du génie, a permis de saisir une importante quantité de matériel destiné à des activités terroristes, dont environ 200 engins explosifs improvisés, plus de 50 kilos d’explosifs artisanaux, ainsi que des dispositifs destinés à piéger des véhicules. Selon l’armée, ces équipements étaient destinés à cibler des soldats israéliens ainsi que des civils. Cette intervention s’inscrit dans une campagne sécuritaire en cours depuis plus d’un an visant à neutraliser les infrastructures terroristes dans le nord de la région.
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Tsahal neutralise un lanceur de roquettes prêt à tirer depuis le sud du Liban
L’armée israélienne a annoncé avoir détruit dans la nuit un lanceur de roquettes chargé et prêt à être utilisé contre Israël, localisé dans la région de Joya, au sud du Liban. Selon le porte-parole de Tsahal, l’engin a été identifié à temps puis immédiatement frappé lors d’une opération rapide, avant qu’il ne puisse effectuer un tir en direction du territoire israélien.
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Donald Trump : "Si la Chine apporte une aide militaire à l'Iran, elle aura de gros problèmes"
"Si la Chine apporte une aide militaire à l'Iran, elle aura de gros problèmes ; nous avons déjà gagné, quelle que soit l'issue des négociations", a déclaré le président américain en début de nuit.
Après une nuit calme, le Hezbollah renouvelle ses attaques sur le nord d'Israël
Les alertes ont été déclenchées ce matin en Haute-Galilée en raison d'une possible intrusion de drone hostile. Plus tôt dans la nuit, des informations en provenance du Liban ont fait état dans la nuit d'une vague de frappes d'envergure dans le village de Qana, dans la région de Tyr.