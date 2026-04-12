LIVE BLOG | Après une nuit calme, le Hezbollah renouvelle ses attaques sur le nord d'Israël

L'Iran accuse les États-Unis de ne pas avoir su instaurer la confiance lors des négociations

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a estimé que les États-Unis n’avaient pas réussi à gagner la confiance de la délégation iranienne lors des négociations menées à Islamabad, conclues sans accord. Il a affirmé que l’Iran avait présenté des initiatives "tournées vers l’avenir", tout en appelant Washington à décider s’il était prêt à instaurer une relation de confiance. Selon lui, les discussions ont néanmoins permis aux Américains de mieux comprendre les positions et les principes de Téhéran.