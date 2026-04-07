⭕ Tir de missile à fragmentation sur le centre du pays : six sites d'impacts recensés

Six sites dans le centre d'Israël ont été touchés par un tir de missile à fragmentation en provenance de l'Iran. À Ramat Hasharon, un véhicule s’est renversé et des fragments ont été retrouvés sur la chaussée. Des dégâts matériels ont également été signalés à Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak et Rosh HaAyin, touchant immeubles, maisons et véhicules. Aucun blessé n’a été signalé.