LIVE BLOG | Tir de missile à fragmentation sur le centre du pays : six sites d'impacts recensés
Aucun blessé n'a été rapporté
⭕ Impact direct de roquette contre un bâtiment à Nahariya : deux blessés
⭕ Nouvelles sirènes d'alerte dans le nord du pays
⭕ Tir de missile à fragmentation sur le centre du pays : six sites d'impacts recensés
Six sites dans le centre d'Israël ont été touchés par un tir de missile à fragmentation en provenance de l'Iran. À Ramat Hasharon, un véhicule s’est renversé et des fragments ont été retrouvés sur la chaussée. Des dégâts matériels ont également été signalés à Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak et Rosh HaAyin, touchant immeubles, maisons et véhicules. Aucun blessé n’a été signalé.
⭕ Sirènes d'alerte dans le nord du pays
⭕ Un missile iranien intercepté au-dessus d'Eilat
⭕ Tir de missile à fragmentation sur le centre du pays : impacts signalés à Bnei Brak, Ramat Hasharon et Tel Aviv
Tsahal a achevé son déploiement sur la « ligne antichar » au sud du Liban
Le porte-parole de Tsahal a annoncé ce matin que la 98e division avait achevé son déploiement sur la « ligne antichar » au sud du Liban. Les forces opèrent désormais dans les zones où le contrôle opérationnel a été établi, ciblant les infrastructures terroristes du Hezbollah. Parallèlement, quatre autres divisions israéliennes poursuivent leurs manœuvres dans les secteurs environnants, tandis que des frappes aériennes visent les centres névralgiques de l’organisation au Liban. Tsahal a précisé que ces opérations se poursuivront « aussi longtemps que nécessaire » pour protéger les citoyens israéliens et contrer les activités du Hezbollah.
⭕ Sirènes d'alerte dans le centre du pays et la région du Sharon
⭕ Sirènes d'alerte à Eilat en raison de tirs de missiles iraniens
⭕ Sirènes d'alerte à Metula et d'autres localités du nord du pays
Liban : des terroristes du Hezbollah éliminés dans une mosquée
L'armée israélienne indique que les forces de la 91e division ont éliminé des terroristes appartenant à une unité antichar du Hezbollah qui s'étaient retranchés dans une mosquée du secteur, et qu'elles ont également détruit le complexe afin de neutraliser la menace. Lors d'une autre opération menée par l'armée de l'air, un terroriste repéré par la 769e brigade en train d'observer les forces israéliennes a été éliminé. Les forces de la brigade Givati ont elles aussi neutralisé des groupes terroristes et saisi de nombreuses armes. Parmi ces armes figuraient des engins explosifs, des armes de divers types et des munitions.
Avertissement inhabituel de l'armée israélienne en persan : "Evitez de voyager en train"
Le porte-parole de Tsahal a publié un communiqué en persan adressé directement au public iranien, l'appelant à éviter de voyager en train et de rester près des voies ferrées jusqu'à 21h00, en raison d'un danger réel pour la vie des civils.