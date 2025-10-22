LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou rencontre le vice-président américain
J.D. Vance est en Israël pour promouvoir la mise en oeuvre de la seconde phase du plan Trump
Un commandant de la force Hadwan éliminé au Liban
L'armée israélienne a éliminé un commandant de section de la Force Radwan du Hezbollah qui, selon un porte-parole de l'armée, était impliqué dans le « transfert d'armes au Liban ». Le terroriste, Issa Ahmed Karbala, a été éliminé dans la région d'Ein Qana, dans le sud du pays. «
Le vice-président américain reçu par Benjamin Netanyahou
J.D Vance et son épouse Usha ont été reçus à Jérusalem par le Premier ministre et son épouse.
