LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou rencontre le vice-président américain

J.D. Vance est en Israël pour promouvoir la mise en oeuvre de la seconde phase du plan Trump

i24NEWS
i24NEWS
1 min
1 min
 ■ 
JD Vance
JD Vance AP Photo/Matt Freed

Un commandant de la force Hadwan éliminé au Liban 

L'armée israélienne a éliminé un commandant de section de la Force Radwan du Hezbollah qui, selon un porte-parole de l'armée, était impliqué dans le « transfert d'armes au Liban ». Le terroriste, Issa Ahmed Karbala, a été éliminé dans la région d'Ein Qana, dans le sud du pays. « 

Le vice-président américain reçu par Benjamin Netanyahou 

J.D Vance et son épouse Usha ont été reçus à Jérusalem par le Premier ministre et son épouse. 

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires