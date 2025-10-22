LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou rencontre le vice-président américain

Un commandant de la force Hadwan éliminé au Liban

L'armée israélienne a éliminé un commandant de section de la Force Radwan du Hezbollah qui, selon un porte-parole de l'armée, était impliqué dans le « transfert d'armes au Liban ». Le terroriste, Issa Ahmed Karbala, a été éliminé dans la région d'Ein Qana, dans le sud du pays. «