LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou rencontrera Donald Trump à 20h (heure israélienne)

L’Iran soupçonné de développer des ogives chimiques et biologiques pour ses missiles balistiques
Selon des sources militaires citées par Iran International, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) travaillerait au développement d’ogives chimiques et biologiques destinées aux missiles balistiques iraniens de longue portée. Ces activités seraient menées sous la supervision directe de la force aérospatiale du CGRI et se seraient intensifiées ces derniers mois.
Israël redoute une campagne de cyberattaques iraniennes visant ses dirigeants
Les services de sécurité israéliens et des entreprises privées de cybersécurité estiment que l'Iran a réussi à infiltrer les téléphones de plusieurs hauts responsables, selon des informations diffusées dimanche soir par Kan. Les cibles potentielles incluent des ministres, des hauts gradés de l'appareil sécuritaire et d'anciens responsables politiques. Toutefois, les services de sécurité précisent qu'il n'existe pour l'instant aucune indication d'un piratage massif.
Les demandes de mutation à l'étranger d'Israéliens travaillant dans la high-tech en forte augmentation
Les demandes de mutation à l'étranger émanant d'employés israéliens travaillant pour des multinationales du secteur technologique ont fortement augmenté au cours de l'année écoulée, selon un nouveau rapport publié dimanche.
Benjamin Netanyahou rencontrera Donald Trump à 20h (heure israélienne)
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontrera le président américain Donald Trump à Mar-A-Lago à 13h (20h heure israélienne). Sa rencontre avec le secrétaire d'État Marco Rubio a quant à elle été avancée à 17h.