LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou s'est envolé pour les États-Unis

Un groupe de hackers lié à l'Iran affirme avoir piraté le téléphone du chef de cabinet de Benjamin Netanyahou

Le groupe de pirates informatiques "Handala", qui a divulgué des documents provenant du téléphone de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, affirme également être en possession de documents sensibles provenant de l'appareil de Tzachi Braverman, chef de cabinet du Premier ministre, et indique qu'ils seront bientôt publiés.