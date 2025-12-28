LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou s'est envolé pour les États-Unis

Le Premier ministre israélien s'entretiendra lundi avec Donald Trump

i24NEWS
i24NEWS
1 min
1 min
 ■ 
L'avion officiel du Premier ministre israélien, "Knaf Zion" (Aile de Sion)
L'avion officiel du Premier ministre israélien, "Knaf Zion" (Aile de Sion)Olivier Fitoussi/Flash90

La Syrie condamne la reconnaissance du Somaliland par Israël

Le ministère syrien des Affaires étrangères a publié un communiqué condamnant la reconnaissance du Somaliland par Israël. Selon la Syrie, cela constitue "une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'une atteinte directe à la souveraineté, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de la Somalie".

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en session d'urgence lundi après-midi suite à la reconnaissance du Somaliland par Israël

Un groupe de hackers lié à l'Iran affirme avoir piraté le téléphone du chef de cabinet de Benjamin Netanyahou

Le groupe de pirates informatiques "Handala", qui a divulgué des documents provenant du téléphone de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, affirme également être en possession de documents sensibles provenant de l'appareil de Tzachi Braverman, chef de cabinet du Premier ministre, et indique qu'ils seront bientôt publiés.

Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue qatari au sujet "des violations du cessez-le-feu par Israël au Liban et à Gaza"

Benjamin Netanyahou s'est envolé pour les États-Unis

Benjamin Netanyahou s'est envolé pour les États-Unis où il sera reçu par Donald Trump. La visite qui portera sur plusieurs dossiers majeurs, du nucléaire iranien à l'avenir de la fragile trêve à Gaza.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires