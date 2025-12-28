LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou s'est envolé pour les États-Unis
Le Premier ministre israélien s'entretiendra lundi avec Donald Trump
La Syrie condamne la reconnaissance du Somaliland par Israël
Le ministère syrien des Affaires étrangères a publié un communiqué condamnant la reconnaissance du Somaliland par Israël. Selon la Syrie, cela constitue "une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'une atteinte directe à la souveraineté, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de la Somalie".
Un groupe de hackers lié à l'Iran affirme avoir piraté le téléphone du chef de cabinet de Benjamin Netanyahou
Le groupe de pirates informatiques "Handala", qui a divulgué des documents provenant du téléphone de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, affirme également être en possession de documents sensibles provenant de l'appareil de Tzachi Braverman, chef de cabinet du Premier ministre, et indique qu'ils seront bientôt publiés.
Benjamin Netanyahou s'est envolé pour les États-Unis
Benjamin Netanyahou s'est envolé pour les États-Unis où il sera reçu par Donald Trump. La visite qui portera sur plusieurs dossiers majeurs, du nucléaire iranien à l'avenir de la fragile trêve à Gaza.