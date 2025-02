Un proche d'Avera Mengistu : "Physiquement, il semble aller bien. Mentalement, il est brisé"

Gil Elias, un proche d'Avera Mengistu libéré aujourd'hui de la captivité du Hamas, a déclaré à ynet que "il a l'air bien, si on peut dire ça, il est sorti sur ses jambes et semble physiquement en bon état. Bien sûr, à l'intérieur, mentalement, c'est une toute autre histoire et il est brisé". Il a ajouté : "Je crois qu'on va maintenant s'occuper de lui et lui donner l'aide dont il a besoin, dont il avait besoin avant, et il aura besoin d'une longue rééducation. Les soignants ont un défi, et j'ai confiance en eux et en lui".