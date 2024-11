LIVE BLOG | Liban : nouvelles frappes israéliennes à Beyrouth et dans le sud du pays

Les médias libanais rapportent des frappes dans la banlieue de Beyrouth

Les médias arabes ont fait état d'attaques dans les villes de Harat Harikh et d'Al Hadath, dans la banlieue de Beyrouth. Plus tôt, le porte-parole de Tsahal avait publié un avis d'évacuation en arabe pour les villes et villages de la région de Dahieh et du sud du Liban.