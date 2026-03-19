LIVE BLOG | Après les salves nocturnes en provenance d'Iran, le Hezbollah vise le nord d'Israël
Il s'agit de la cinquième attaque contre le nord du pays après les quatre salves nocturnes en provenance d'Iran
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël
Le poste-frontière de Rafah rouvre pour la première fois depuis le début de la guerre avec l'Iran
Le point de passage de Rafah doit rouvrir ce jeudi pour la première fois depuis le début de la guerre avec l’Iran, selon l’Autorité palestinienne des passages. Cette réouverture, encore limitée, permettra à huit patients de quitter la bande de Gaza afin de recevoir des soins médicaux à l’étranger, accompagnés de 17 proches. Cette mesure marque un premier assouplissement après plusieurs semaines de fermeture liée au contexte sécuritaire. Le coordinateur israélien des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a déclaré cette semaine que la décision de rouvrir le point de passage avait été prise à la suite d’une nouvelle évaluation et "d’un examen des conditions permettant la reprise des opérations au point de passage, tout en maintenant les restrictions de sécurité nécessaires compte tenu de la situation sécuritaire et des menaces dans la région".
Sud-Liban : plus de 20 terroristes du Hezbollah éliminés au cours des dernières 24 heures, un important arsenal saisi
L’armée israélienne a annoncé que ses forces, appuyées par l’aviation, ont éliminé plus de 20 terroristes du Hezbollah au cours des dernières 24 heures dans le sud du Liban, dans le cadre d’opérations terrestres ciblées menées par la 36e division. Des soldats de la brigade Golani ont notamment identifié et neutralisé plusieurs cellules armées, dont certaines tentaient de lancer des missiles antichars contre les troupes de Tsahal. Des frappes aériennes ont également été menées, permettant d'éliminer plusieurs terroristes supplémentaires et de détruire des dizaines d’infrastructures militaires. Les soldats ont en outre saisi un important arsenal comprenant des lance-roquettes RPG, des missiles antichars, des munitions et divers équipements militaires. Tsahal affirme poursuivre ses opérations contre l’organisation terroriste Hezbollah afin d’empêcher toute attaque contre les civils israéliens.
https://x.com/i/web/status/2034518431219740680
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L’Iran exécute trois personnes accusées d’avoir tué des policiers et espionné pour Israël et les États-Unis
L’Iran a exécuté jeudi trois personnes reconnues coupables d’avoir tué des policiers et mené des opérations en faveur des États-Unis et d’Israël lors de troubles survenus en janvier, selon l’autorité judiciaire. D’après le site Mizan Online, ces individus avaient été condamnés pour leur implication dans la mort de deux membres des forces de l’ordre et pour des actions qualifiées de soutien au "régime sioniste" et aux États-Unis. Les exécutions ont été réalisées par pendaison, a précisé la même source.
Le Pentagone demande plus de 200 milliards de dollars pour financer la guerre contre l’Iran
Le Pentagone a sollicité la Maison Blanche pour approuver une demande de plus de 200 milliards de dollars destinée à financer la guerre en Iran, selon des informations rapportées par le Washington Post et confirmées par plusieurs sources. Cette enveloppe, qui devra ensuite être validée par le Congrès américain, viserait notamment à soutenir l’effort militaire en cours et à accroître la production d’armements utilisés dans le conflit. Une telle requête, d’un montant exceptionnel, pourrait toutefois se heurter à des résistances politiques à Washington, certains responsables doutant de ses chances d’adoption.
Le Croissant-Rouge palestinien revoit à la baisse le bilan de l'attaque de missile iranien en Judée-Samarie
Le Croissant-Rouge palestinien a révisé à la baisse le bilan de l'attaque de missile iranien, faisant désormais état d’au moins trois morts et treize blessés, contre quatre décès initialement annoncés. Les blessés ont été évacués vers des hôpitaux des villes voisines de Dura et Hébron. L’organisation précise que ce bilan reste provisoire et indique que les décès ont été causés à la fois par un impact direct et par la chute de fragments de missile.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël en raison de tirs depuis l'Iran
Jean-Noël Barrot attendu au Liban pour afficher le "soutien et la solidarité" de la France envers le peuple libanais
Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rendra au Liban jeudi afin de marquer le "soutien et la solidarité" de la France envers le peuple libanais, a indiqué le Quai d'Orsay, dans un contexte où l’Union européenne appelle Israël à cesser ses frappes sur le pays. Paris souligne que les Libanais sont « entraînés dans une guerre qu’ils n’ont pas choisie ». Le Liban a été entraîné dans le conflit régional le 2 mars, lorsque les terroristes du Hezbollah ont lancé des roquettes contre Israël après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, provoquant des représailles israéliennes qui ont fait au moins 968 morts et plus d’un million de déplacés, selon les autorités locales, dont les bilans ne distinguent pas civils et terroristes.
Un travailleur étranger tué par des éclats d’un missile iranien dans le centre d’Israël
Un travailleur étranger d’environ 30 ans a été tué en début de nuit dans le centre d’Israël après avoir été grièvement blessé par des éclats provenant d’un missile iranien, selon les services de secours. L’incident s’est produit au moshav Adanim, où plusieurs impacts de sous-munitions, apparemment issus d’une bombe à fragmentation, ont été signalés à la suite d’une nouvelle attaque balistique iranienne. Le service de secours Magen David Adom a indiqué avoir pris en charge la victime dans un état critique avant que son décès ne soit prononcé peu après. Plusieurs zones du centre du pays ont été touchées par ces impacts, suscitant l’inquiétude face à l’utilisation de munitions à dispersion.
Cinq salves de missiles iraniens tirées depuis minuit
Trois salves ont été tirée en l'espace d'une heure sur le nord d'Israël, tandis que les alertes ont été déclenchées ce matin dans le centre du pays, la Shféla et la Judée-Samarie.