Le poste-frontière de Rafah rouvre pour la première fois depuis le début de la guerre avec l'Iran

Le point de passage de Rafah doit rouvrir ce jeudi pour la première fois depuis le début de la guerre avec l’Iran, selon l’Autorité palestinienne des passages. Cette réouverture, encore limitée, permettra à huit patients de quitter la bande de Gaza afin de recevoir des soins médicaux à l’étranger, accompagnés de 17 proches. Cette mesure marque un premier assouplissement après plusieurs semaines de fermeture liée au contexte sécuritaire. Le coordinateur israélien des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a déclaré cette semaine que la décision de rouvrir le point de passage avait été prise à la suite d’une nouvelle évaluation et "d’un examen des conditions permettant la reprise des opérations au point de passage, tout en maintenant les restrictions de sécurité nécessaires compte tenu de la situation sécuritaire et des menaces dans la région".