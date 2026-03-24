Frappes nocturnes de Tsahal contre des centres de commandement du Hezbollah dans plusieurs régions du Liban

L’armée israélienne a annoncé avoir mené cette nuit une série de frappes contre des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth ainsi que dans d’autres régions du Liban. Selon le communiqué, plusieurs centres de commandement ont été visés dans la capitale libanaise, dont un quartier général de la force Radwan utilisé pour planifier des attaques contre des soldats israéliens et des civils, ainsi qu’un site relevant du renseignement du groupe. Une autre frappe a ciblé un centre opérationnel de la force Radwan installé au sein d’une station de radio dans la région d’At Tiri, alors que des membres du groupe s’y trouvaient. Tsahal accuse le Hezbollah d’utiliser de manière systématique des infrastructures civiles pour mener ses activités terroristes, affirmant agir pour neutraliser les menaces contre la population israélienne.