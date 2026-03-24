LIVE BLOG | Des dizaines de roquettes tirées depuis le Liban vers la Galilée occidentale et la région de Haïfa
La majorité des missiles ont été interceptés et aucun dégât ni blessé n'ont été signalés
Sud-Liban : Tsahal découvre un tunnel et détruit un dépôt d'armes du Hezbollah
Des forces de la brigade "Haharim" (Les montagnes), sous le commandement de la division 210, ont mené une opération dans la région du mont Dov, au sud du Liban, dans le cadre du dispositif de défense avancé israélien. Lors d’un raid ciblé, les soldats ont découvert un tunnel utilisé par le Hezbollah et ont également détruit un complexe contenant des moyens militaires appartenant au groupe terroriste. L’armée israélienne affirme poursuivre ses opérations avec détermination contre le Hezbollah, qu’elle accuse d’avoir rejoint les hostilités sous l’égide du régime terroriste iranien, afin de prévenir toute menace contre les civils israéliens.
Responsables israéliens : "Trump veut parvenir à un accord, mais il est peu probable que l'Iran accepte ses exigences"
"Trump est déterminé à parvenir à un accord, mais il est peu probable que l'Iran accepte ses exigences", ont déclaré des responsables israéliens à l'agence de presse Reuters.
Des dizaines de roquettes tirées depuis le Liban vers la Galilée occidentale et la région de Haïfa
Environ 30 roquettes ont été tirées depuis le Liban par le Hezbollah vers la région de la baie de Haïfa, sans faire de blessés, selon les autorités. La majorité des projectiles ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne israéliens, et aucun impact n’a été signalé dans des zones résidentielles. Le service de secours Magen David Adom a indiqué ne pas avoir reçu d’alertes concernant des victimes. Des sirènes d’alerte ont également retenti à Acre ainsi que dans les Krayot, en périphérie de Haïfa.
Frappes nocturnes de Tsahal contre des centres de commandement du Hezbollah dans plusieurs régions du Liban
L’armée israélienne a annoncé avoir mené cette nuit une série de frappes contre des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth ainsi que dans d’autres régions du Liban. Selon le communiqué, plusieurs centres de commandement ont été visés dans la capitale libanaise, dont un quartier général de la force Radwan utilisé pour planifier des attaques contre des soldats israéliens et des civils, ainsi qu’un site relevant du renseignement du groupe. Une autre frappe a ciblé un centre opérationnel de la force Radwan installé au sein d’une station de radio dans la région d’At Tiri, alors que des membres du groupe s’y trouvaient. Tsahal accuse le Hezbollah d’utiliser de manière systématique des infrastructures civiles pour mener ses activités terroristes, affirmant agir pour neutraliser les menaces contre la population israélienne.
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🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans la région de Haïfa en raison de tirs depuis le Liban
Un missile chargé de 100 kg d'explosifs cause d'énormes dégâts à Tel Aviv
Les équipes de pompiers et de secours sont intervenues au cœur de Tel-Aviv après la chute d'un missile chargé de 100 kg d'explosifs, provoquant d’importants dégâts matériels. Selon les autorités, l’impact a causé un puissant souffle, endommageant plusieurs bâtiments et véhicules, dont certains ont pris feu. Les secours ont rapidement maîtrisé les incendies, procédé à des recherches pour écarter la présence de personnes coincées et sécurisé les lieux en coupant les sources d’énergie. Sur place, les secours ont notamment constaté la formation d’un large cratère, témoignant de la violence de l’explosion.
Plus de 3 000 cibles frappées par Tsahal en Iran depuis le début de la guerre
L’armée israélienne a indiqué avoir frappé plus de 3 000 cibles liées au régime iranien depuis le début de la campagne. Selon le communiqué, des dizaines d’avions de chasse de l’armée de l’air israélienne ont mené lundi une vaste série de frappes au cœur de Téhéran, visant notamment des centres de commandement stratégiques, dont deux appartenant à l’organisation de renseignement des Gardiens de la révolution et un du ministère iranien du Renseignement. Parallèlement, des dépôts d’armes et des systèmes de défense aérienne ont été ciblés afin de renforcer la supériorité aérienne israélienne. Dans la nuit, plus de 50 autres sites, incluant des infrastructures de missiles balistiques, ont également été frappés, dans le but de réduire davantage les capacités militaires du régime iranien.
Le missile iranien tiré vers le sud d'Israël intercepté
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le sud d'Israël en raison de tirs depuis l'Iran
Les dégâts à Tel-Aviv causés par un projectile chargé de 100 kg d’explosifs
Un projectile contenant environ 100 kilogrammes d’explosifs a frappé le centre de Tel-Aviv, provoquant d’importants dégâts matériels, selon la police. L’impact a endommagé plusieurs bâtiments ainsi que de nombreux véhicules, illustrant la puissance de la charge utilisée. Les autorités évaluent l’ampleur des destructions alors que les opérations de sécurisation et d’inspection se poursuivent sur place.
Le bilan des blessés revu à la baisse après l'impact à Tel Aviv
Les secours sont intervenus rapidement après le signalement d’un impact, déployant d’importants moyens sur place et arrivant en quelques minutes seulement. Sur les lieux, les équipes ont constaté d’importants dégâts, de la fumée et une forte agitation, avant de lancer immédiatement des opérations de recherche. Quatre personnes légèrement blessées ont été prises en charge sur place sans nécessiter d’hospitalisation. Les autorités poursuivent les inspections afin de s’assurer qu’aucune autre victime ne se trouve dans la zone.
La police fait état de dégâts considérables dans une rue de Tel Aviv après l’impact d’un missile doté d’une ogive de 100 kg
Des impacts signalés à Rosh HaAyin et en Judée-Samarie, des dégâts constatés
Des fragments de missile se sont abattus sur Rosh HaAyin, à l’est de Tel Aviv et en Judée-Samarie, causant des dégâts. Aucun blessé n’est à déplorer dans l'immédiat.
Impacts à Tel Aviv : six personnes légèrement blessées, des bâtiments et des véhicules endommagés
Des impacts ont été signalés dans le centre de Tel Aviv à la suite de la dernière attaque de missiles iranienne. Selon le Magen David Adom, six personnes ont été légèrement blessées. Plusieurs bâtiments ainsi que des véhicules ont été endommagés par des chutes de débris d'interception et de sous-munitions de missile.
Nouveaux tirs en provenance d'Iran : un bâtiment endommagé après un impact à Tel Aviv
Une chute de débris d'interception ou de sous-munition de missile a causé des dégâts importants à au moins un bâtiment de Tel Aviv.
Frappes nocturnes de Tsahal sur la banlieue sud de Beyrouth
L’armée israélienne a mené dans la nuit des frappes sur sept zones de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, selon l’agence officielle libanaise National News Agency. Hier soir, Tsahal avait réitéré un appel à l’évacuation des habitants de ces quartiers, avertissant de frappes imminentes contre des sites du groupe terroriste.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël et en Judée-Samarie en raison de tirs depuis l'Iran
Le baril de Brent repasse au-dessus des 100 dollars
Le prix du baril de Brent est repassé au-dessus de la barre des 100 dollars, atteignant 102,84 dollars après une hausse de 2,9 %, au lendemain d’une chute de plus de 10 % intervenue après la décision du président américain Donald Trump de reporter de nouvelles frappes contre l’Iran, tout en saluant des discussions jugées “très positives” avec Téhéran. De son côté, le West Texas Intermediate (WTI) a également progressé, gagnant 3,5 % pour s’établir à 91,20 dollars, dans un contexte de forte volatilité des marchés énergétiques liée aux tensions géopolitiques.
L’UE appelle à une solution négociée pour mettre fin à la guerre avec l’Iran
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à une désescalade immédiate au Moyen-Orient, soulignant l’urgence d’une issue négociée au conflit impliquant l’Iran. En déplacement à Canberra aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese, elle a mis en garde contre une situation “critique” pour les chaînes d’approvisionnement énergétique mondiales, évoquant les répercussions déjà tangible sur les prix du gaz et du pétrole pour les entreprises et les sociétés. Elle a insisté sur la nécessité “d’une solution négociée” afin de mettre un terme aux hostilités dans la région.
Irak : une frappe américaine tue sept membres d'une coalition de milices pro-iraniennes
Une frappe attribuée aux États-Unis a visé une base du Hashed al-Shaabi dans la province d’al-Anbar, dans l’ouest de l’Irak, faisant au moins sept morts et treize blessés parmi les combattants, selon une source de cette coalition paramilitaire intégrée aux forces régulières irakiennes. Également connu sous le nom de Forces de mobilisation populaire (PMF), ce groupe comprend plusieurs factions pro-iraniennes. L’attaque s’inscrit dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que ces milices sont régulièrement impliquées dans des affrontements indirects avec les forces américaines présentes en Irak.