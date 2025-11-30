Judée-Samarie : les forces israéliennes arrêtent une cellule terroriste sur le point de commettre un attentat

Les forces israéliennes ont annoncé avoir arrêté, dans la nuit de samedi, une cellule de cinq terroristes à Barta’a, dans le secteur de la brigade de Menashe en Judée-Samarie. Selon un communiqué conjoint de la police, du Shin Bet et de l’armée, les membres du groupe prévoyaient de commettre une attaque dans un délai très court. L’opération, menée par l’unité d’élite Yamam et des forces de la brigade de Menashe, a été réalisée sur la base de renseignements fournis par le Shin Bet. Parallèlement, les forces de sécurité poursuivent leurs actions préventives contre les activités terroristes dans le nord de la Samarie, dans le cadre de l’opération "Cinq Pierres".