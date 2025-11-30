LIVE BLOG | Gaza : Tsahal élimine quatre terroristes supplémentaires sortis des tunnels de Rafah
Judée-Samarie : les forces israéliennes arrêtent une cellule terroriste sur le point de commettre un attentat
Les forces israéliennes ont annoncé avoir arrêté, dans la nuit de samedi, une cellule de cinq terroristes à Barta’a, dans le secteur de la brigade de Menashe en Judée-Samarie. Selon un communiqué conjoint de la police, du Shin Bet et de l’armée, les membres du groupe prévoyaient de commettre une attaque dans un délai très court. L’opération, menée par l’unité d’élite Yamam et des forces de la brigade de Menashe, a été réalisée sur la base de renseignements fournis par le Shin Bet. Parallèlement, les forces de sécurité poursuivent leurs actions préventives contre les activités terroristes dans le nord de la Samarie, dans le cadre de l’opération "Cinq Pierres".
La Croix-Rouge et le Hamas mènent une opération pour retrouver le corps d'un otage dans le nord de Gaza
Une équipe composée de membres de la Croix-Rouge et des brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas) mène une opération pour retrouver le corps d'un otage à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, indiquent des sources gazaouies.
"Le Hamas a nommé de nouveaux dirigeants pour remplacer ceux qui ont été éliminé par Israël" (média saoudien)
"Le Hamas a nommé de nouveaux dirigeants pour remplacer ceux qui ont été éliminé par Israël", a rapporté la chaîne saoudienne Al-Hadath. "Le Hamas a achevé la nomination de ses dirigeants militaires, politiques et administratifs après la mort de leurs prédécesseurs".
"Israël représente une menace pour la paix", déclare l'Iran
"La visite du ministre turc des Affaires étrangères à Téhéran concerne les développements régionaux dans la région", a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères, selon les médias arabes. "Israël représente une menace pour la paix, et Téhéran cherche à mettre en garde 'de manière diplomatique' contre cette menace".
Gaza : Tsahal élimine quatre terroristes supplémentaires sortis des tunnels de Rafah
Les forces israéliennes continuent d'opérer dans la zone est de Rafah, a indiqué l'armée israélienne. Dans la nuit de samedi à dimanche, quatre terroristes ont été repérés alors qu'ils sortaient d'un tunnel souterrain dans la région. Les forces israéliennes, guidées par l'armée de l'air, les ont éliminés. "Les forces de l'armée israélienne sont déployées dans la région conformément à l'accord et continueront d'opérer pour éliminer toute menace immédiate".
Tsahal déjoue une tentative de contrebande d'armes à la frontière avec l'Égypte
"Samedi, les observatrices de l'armée israélienne et le centre de contrôle aérien ont repéré un drone qui traversait la frontière occidentale d'Israël dans le but de faire passer des armes en contrebande", a indiqué Tsahal. "Après l'avoir repéré, les forces de l'armée israélienne de la division de Paran ont intercepté le drone qui transportait deux armes longues". "De plus, les forces de l'armée israélienne opérant dans la région de la brigade de Paran ont fouillé les zones où des activités de contrebande avaient été identifiées dans le passé et ont découvert de la drogue et des munitions", a ajouté le communiqué.
"Israël a franchi la ligne rouge en éliminant le chef d'état-major du Hezbollah", selon l'ambassadeur iranien au Liban
L'ambassadeur iranien au Liban, Mojtaba Amani, estime qu'Israël a franchi la ligne rouge en éliminant le chef d'état-major du Hezbollah, Haiyham Ali Tabtabai, ont indiqué les médias libanais. Selon lui, le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a confirmé qu'une riposte à l'élimination de Tabtabai était inévitable . Il a souligné qu'il y avait un changement stratégique dans l'approche du Hezbollah pour la prochaine étape.
Qatar : "Israël ne devrait pas être autorisé à perturber la deuxième phase de l'accord pour deux corps"
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a déclaré dans une interview accordée au journal qatari Al-Araby Al-Jadeed qu'"Israël ne devrait pas être autorisé à perturber le passage à la deuxième phase de l'accord sur Gaza en raison de deux victimes, dont la récupération pose des défis importants". Selon lui, "toute normalisation des relations entre les pays de la région et Israël ne pourra se faire que dans le cadre d'une solution à la question palestinienne".
Gaza sud : vague de frappes aériennes israéliennes signalées sur la ville de Rafah
Département d'État américain : "Gaza doit être débarrassée du terrorisme et des terroristes
"Les Gazaouis savent qu'il n'y a pas d'avenir possible sous le Hamas. Gaza peut être un endroit incroyable, mais elle doit d'abord être libérée de la terreur et des terroristes", a déclaré le Département d'État américain en réponse à une information selon laquelle un terroriste du Hamas récemment recruté se serait rendu aux forces israéliennes leur déclarant qu'il regrettait son choix.
Gaza sud : l'aviation et l'artillerie israéliennes bombardent l'est de Khan Younès (sources locales)
L'armée israélienne mène une opération de destruction de bâtiments résidentiels parallèlement à des bombardements d'artillerie à l'est de la ville de Khan Younès, selon des sources palestiniennes.
Bruxelles : la soirée d'ouverture du marché de Noël perturbée par des manifestants pro-palestiniens
Des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens ont lancé des bombes fumigènes et perturbé la soirée d'ouverture du marché de Noël de Bruxelles, inquiétant les participants.
Les Émirats arabes unis condamnent les opérations israéliennes en Syrie et appellent la communauté internationale a y mettre fin
"Les Émirats arabes unis condamnent fermement l'escalade dangereuse d'Israël en territoire syrien et les attaques visant des villages dans la banlieue de Damas, et soulignent leur rejet catégorique de la violation de la souveraineté de la Syrie et de la menace à sa sécurité et à sa stabilité", a déclaré le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. "Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux attaques répétées sur le territoire syrien et à l'escalade".
Gaza centre : frappes aériennes israéliennes signalées à Al-Bureij
"Les avions de 'l'occupation' ont bombardé l'est du camp d'Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza", ont rapporté des sources locales.