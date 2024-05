LIVE BLOG | Des missiles antichar tirés par le Hezbollah, aucun blessé

200 camions d'aide humanitaire entrent à Gaza par le terminal de Kerem Shalom

Les camions étaient censés entrer à Gaza via l'Egypte par le terminal de Rafah mais ont été déroutés vers le point de passage de Kerem Shalom. Une grande quantié d'aide humanitaire a par ailleurs été acheminée va le terminal d'Erez. Au total, plus de 2 000 camions d'aide sont entrés à Gaza la semaine dernière, ainsi que 1807 palesttes chargées de nourriture acheminées via la quai flottant au large du territoire.