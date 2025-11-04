LIVE BLOG | Nouvel incident à Gaza : un terroriste éliminé par Tsahal après avoir franchi la ligne jaune
Les incidents de violation du cessez-le-feu par le Hamas sont presque quotidiens
Un drone de contrebande d'armes sais par Tsahal à la frontière égyptienne
"Il n'y a pas de flux d'armes de la Syrie vers le Liban, c'est une invention d'Israël", déclare le président du Parlement libanais
Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, chef du parti Amal proche du Hezbollah, a déclaré que l’armée libanaise avait déployé plus de 9 000 soldats et officiers au sud de la rivière Litani. « L’armée est capable de se déployer aux frontières, mais ce qui l’en empêche, c’est l’occupation continue par Israël de vastes portions de notre territoire », a-t-il affirmé. S’exprimant devant des journalistes à Beyrouth, Berri a nié qu’il y ait un flux d’armes en provenance de Syrie vers le Liban. « Ce qu’Israël avance à propos d’armes venant de Syrie n’est que pure invention. L’Amérique, qui contrôle l’espace aérien grâce à ses satellites et autres moyens, le sait », a-t-il ajouté.
Le père d'Assaf Hamami révèle que son fils ne voulait pas d'accord pour sa libération s'il était pris en otage
Prenant la parole lors des funérailles de son fils, Assaf Hamami, Ilan Hamami a révélé des propos que son fils avait tenus des années auparavant, alors qu'il était jeune capitaine et commandant de la brigade Givati : « Si je tombe en captivité, je n'en reviendrai pas vivant. Ne concluez aucun accord sur un échange de prisonniers pour ma libération." "Assaf, nous n'avons exaucé ta demande que partiellement. Car tu n'es pas tombé seul et tu n'es pas allé en captivité seul, et c'est pourquoi un marché a été conclu." »
Procureure générale écartée de l'enquête Sde Teman : Yaïr Lapid fustige le ministre de la Justice
Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a réagi à la nomination du juge à la retraite Kola pour enquêter sur l'affaire de la fuite de la vidéo de Sde Teman : « Levin propose de nommer un enquêteur en court-circuitant le bureau de la procureure générale, prétendant que cela lui permettra de gagner la "large confiance du public". Il n'a ni confiance ni "large" confiance. Il n'a de plus aucune autorité pour agir ainsi. C'est un ministre odieux au sein d'un gouvernement minoritaire qui fait tout pour détruire le système et nous n'avons aucune confiance en ses agissements. »
Antonio Guterres « profondément préoccupé par les violations continues » du cessez-le-feu à Gaza
Le secrétaire général des Nations unies s’est dit « profondément préoccupé par les violations continues » du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ces violations « doivent cesser et toutes les parties doivent respecter les décisions de la première phase de l’accord de paix », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en marge du deuxième Sommet mondial pour le développement social à Doha.
Funérailles du lieutenant-colonel Assaf Hamami, dont le corps vient d'être rapatrié de Gaza
Deux jours après la restitution de sa dépouille détenue par le Hamas à Gaza , le lieutenant-colonel Assaf Hammi a été inhumé aujourd'hui au cimetière militaire de Kiryat Shalom. Le président Isaac Herzog, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et l'ancien chef d'état-major Herzi Halevi ont assisté aux obsèques. « Vous êtes tombé en héros dans la bataille des forces de la lumière contre les ténèbres. Vous symbolisez une génération de commandants héroïques, qui marchent en tête et font tout pour protéger l’État d’Israël et ses citoyens », a déclare le président dans son éloge funèbre.
Affaire Sde Teman : le ministre de la Justice annonce confier l'enquête au médiateur des juges, le juge à la retraite Asher Kola
A la suite de l'ouverture vendredi d'une enquête criminelle sur la fuite de la vidéo liée à l’affaire Sde Teman, Yariv Levin a écarté la procureure générale Gali Baharav Miara, l'accusant d'avoir fait une fausse déclaration à la Haute cour de justice relative à ce scandale. L'intéressée dénonce "une manoeuvre illégale".
Des plongeurs de Zaka appelés en renfort pour retrouver le téléphone portable de l'ex-procureure militaire
D’importants effectifs de l’organisation ZAKA, appuyés par son unité de plongeurs, ont été déployés ce matin sur la plage HaTzuk. Leur mission : retrouver le téléphone portable de l'ex-procureure militaire en chef, disparu dans des circonstances encore floues. Selon le porte-parole de ZAKA, l’opération a été lancée dans la matinée à la demande des forces de sécurité. Cette mobilisation intervient alors que la chaîne 12 a diffusé hier soir les transcriptions de l’interrogatoire due l'ex-procureure militaire en chef, dont les réponses ont suscité de nombreuses interrogations. Lors de cet interrogatoire, la police a demandé à Yifat tomer Yerushalmi où elle avait disparu pendant trois heures, alors que tout le pays le recherchait et que sa famille était en proie à une vive inquiétude. L’intéressée a répondu qu’elle était perdue et qu’elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Concernant son téléphone portable, elle a affirmé ne pas savoir où il se trouvait, ajoutant qu’elle l’avait peut-être laissé tomber à la mer, sans en avoir le souvenir exact. La police n’écarte pas l’hypothèse que l’appareil ait été volontairement jeté à l’eau.