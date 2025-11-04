"Il n'y a pas de flux d'armes de la Syrie vers le Liban, c'est une invention d'Israël", déclare le président du Parlement libanais

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, chef du parti Amal proche du Hezbollah, a déclaré que l’armée libanaise avait déployé plus de 9 000 soldats et officiers au sud de la rivière Litani. « L’armée est capable de se déployer aux frontières, mais ce qui l’en empêche, c’est l’occupation continue par Israël de vastes portions de notre territoire », a-t-il affirmé. S’exprimant devant des journalistes à Beyrouth, Berri a nié qu’il y ait un flux d’armes en provenance de Syrie vers le Liban. « Ce qu’Israël avance à propos d’armes venant de Syrie n’est que pure invention. L’Amérique, qui contrôle l’espace aérien grâce à ses satellites et autres moyens, le sait », a-t-il ajouté.