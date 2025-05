Le Hamas a proposé un cessez-le-feu de 70 jours et la libération de 5 otages vivants et 5 morts en deux temps

Le haut responsable palestinien précédemment cité a également déclaré à la chaîne libanaise Al-Mayadeen que "le Hamas a proposé un cessez-le-feu de 70 jours et la libération de 10 prisonniers, 5 vivants et 5 morts." "Le Hamas a proposé de remettre les prisonniers vivants et les corps des morts en deux étapes : la première le premier jour de l'accord, et la seconde le septième jour, tout en faisant venir un millier de camions d'aide par jour", a poursuivi la source du média affilié au Hezbollah. "La proposition comprend la promesse que la période de négociation se déroulera parallèlement à un cessez-le-feu complet, avec une garantie claire du président Donald Trump, et inclut également la tenue de négociations pour mettre fin à la guerre pendant la période de cessez-le-feu. La proposition comprend également un engagement du Hamas et des autres factions (terroristes) à ne représenter aucune menace pour la sécurité d'Israël".

"Durant la période de cessez-le-feu, deux questions principales seront abordées dans les négociations : le Hamas s'abstenant de toute attaque contre "Israël" et empêchant toute tentative d'utiliser, de développer ou de faire passer en contrebande des armes. Le deuxième point de discussion portera sur l'après guerre et comprendra la mise en place d’un gouvernement technocratique, la reconstruction de Gaza et la recherche d’une solution permanente au conflit. Après le cessez-le-feu, les États-Unis s’engagent à assurer la poursuite du cessez-le-feu tant que les parties continuent de négocier de bonne foi", a-t-il asuré.