Le ministre de la Défense Katz : "Tsahal restera sur les cinq positions au Liban sans limite de temps"

Le ministre de la Défense Israël Katz a tenu hier une réunion d'évaluation avec le chef d'état-major, le général Herzi Halevi, et d'autres hauts responsables militaires. Il a déclaré que "Tsahal maintiendra sa présence sur les cinq positions stratégiques au Liban sans limite de temps, afin de protéger les habitants du nord, indépendamment des négociations sur les points litigieux à la frontière". Katz a ordonné le renforcement des forces israéliennes sur ces cinq positions au Liban et "d'agir avec fermeté et sans compromis face aux violations du Hezbollah".