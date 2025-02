Fausse alerte à l'intrusion aérienne dans le sud du Golan, affirme Tsahal

"Suite aux alertes activées à 8h39 concernant une suspicion d'intrusion d'aéronefs hostiles à Yonatan, Haspin et Ramat Magshim, des intercepteurs ont été lancés sur deux cibles aériennes suspectes qui se sont avérées être de fausses détections. L'incident est terminé et fait l'objet d'une enquête", a indiqué l'armée israélienne. "Des alertes aux tirs de roquettes et de missiles ont été activées à Avni Eitan en raison de craintes de chute de fragments d'intercepteurs, aucun blessé".