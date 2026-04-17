LIVE BLOG | Le président syrien affirme que les pourparlers avec Israël ne sont pas dans l’impasse et se dit déterminé à conclure un accord
La Syrie est déterminée à conclure un accord de sécurité avec Israël afin de préserver la stabilité régionale, a-t-il affirmé
Cessez-le-feu Israël-Liban : le Hezbollah affirme garder "le doigt sur la gâchette"
Les terroristes du Hezbollah ont affirmé rester en état d’alerte malgré le cessez-le-feu entré en vigueur dans la nuit entre Israël et le Liban. Dans un communiqué, l’organisation soutenue par l’Iran a déclaré que "les combattants garderont le doigt sur la gâchette car ils se méfient de la perfidie de l’ennemi". Cet accord de dix jours, négocié sous l’égide du président américain Donald Trump, intervient après environ six semaines d’affrontements déclenchés lorsque le Hezbollah a commencé à attaquer Israël le 2 mars, quelques jours après le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran. En riposte, Israël a mené d’importantes frappes contre le groupe terroriste et renforcé sa présence terrestre au Liban.
Les États-Unis et l’Iran devraient se rencontrer la semaine prochaine au Pakistan (Médias européens)
Les États-Unis et l’Iran devraient se rencontrer la semaine prochaine à Islamabad en vue de signer un accord, selon une source iranienne citée par le quotidien allemand Bild. D’après une autre information publiée par Le Figaro, une haute source pakistanaise impliquée dans la médiation entre Washington et Téhéran a indiqué qu’un protocole d’entente pourrait être signé prochainement, avant un accord global dans un délai de 60 jours. Cette source, restée anonyme, a affirmé que "les deux parties s’accordent sur le principe" et que les détails techniques seraient réglés ultérieurement.
Le président syrien affirme que les pourparlers avec Israël ne sont pas dans l’impasse et se dit déterminé à conclure un accord
Le président syrien Ahmed al-Sharaa a déclaré, dans un entretien accordé à l’agence de presse turque Anadolu, que les discussions entre la Syrie et Israël n’avaient pas atteint une impasse, mais restaient confrontées à de sérieuses difficultés en raison, selon lui, de l’insistance israélienne à demeurer sur le territoire syrien. Il a accusé Israël d’avoir traité la Syrie avec "une grande brutalité", en référence aux frappes menées contre des bases syriennes et à la présence de forces israéliennes dans certaines zones du pays. Ahmed al-Sharaa a toutefois assuré que Damas était sérieusement disposé à parvenir à un accord sécuritaire avec Israël afin de préserver la stabilité régionale.
Emmanuel Macron soutient le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et appelle à sa préservation
Le président français Emmanuel Macron a apporté son "plein soutien" au cessez-le-feu entre Israël et les terroristes du Hezbollah, tel qu’annoncé la veille par le président américain Donald Trump. Dans un message publié sur X, Emmanuel Macron a toutefois exprimé son inquiétude face au risque de fragilisation rapide de la trêve en raison de la poursuite d’opérations militaires. Il a également demandé que la sécurité des populations civiles soit garantie des deux côtés de la frontière entre le Liban et Israël, appelant les terroristes du Hezbollah à renoncer aux armes et Israël à respecter la souveraineté libanaise ainsi qu’à mettre fin à la guerre.
https://x.com/i/web/status/2045017970728960119
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Judée-Samarie : plus de 70 arrestations, des dizaines d'armes et 100 000 shekels saisis par Tsahal au cours de la semaine
Tsahal a indiqué que les forces de l’armée et de la police des frontières opérant sous le commandement de la division de Judée-Samarie ont mené, au cours de la semaine écoulée, des dizaines d’opérations dans plusieurs secteurs de la région. Selon le communiqué, plus de 70 suspects recherchés ont été arrêtés, parmi lesquels des terroristes affiliés au Hamas et au Jihad islamique palestinien, des incitateurs à la violence, des passeurs de clandestins ainsi que des auteurs de jets de pierres et de cocktails Molotov. Les forces israéliennes ont également saisi des drones, douze armes de différents types, dont des fusils M16, M4, des pistolets, fusils de chasse et armes artisanales de type "Carlo", ainsi que des munitions, du matériel de propagande et de l’équipement militaire. Plus de 100 000 shekels destinés à des activités terroristes via des organisations caritatives transférant des fonds au Hamas ont aussi été confisqués.
Catherine Vautrin : "des pays européens ont les moyens de déminer le détroit d'Ormuz"
La ministre française des Armées, Catherine Vautrin, a affirmé que plusieurs pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas et la France, disposent de capacités de déminage pouvant contribuer à sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz. Interrogée sur TF1, elle a également indiqué que des moyens d’escorte "entièrement défensifs" pourraient être mis en place pour garantir le passage des navires dans cette zone stratégique. La France et le Royaume-Uni doivent coprésider ce vendredi à Paris une réunion d’environ quarante pays destinée à montrer aux États-Unis que plusieurs alliés sont prêts à participer au rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit, par lequel transitent habituellement près de 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié.
Donald Trump continue de saluer le cessez-le-feu au Liban : "une journée historique"
Le président américain Donald Trump a de nouveau mis en avant le cessez-le-feu qu’il affirme avoir négocié entre Israël et le Liban. Dans un nouveau message publié sur Truth Social, le 29e de la journée, il a écrit : "Cela a peut-être été une journée historique pour le Liban. De bonnes choses arrivent !" Donald Trump multiplie depuis plusieurs heures les déclarations pour saluer l'accord de trêve et souligner son rôle dans son aboutissement.
La guerre contre l'Iran « devrait prendre fin très bientôt », déclare Donald Trump
Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'un événement à Las Vegas, dans le Nevada, que la guerre en Iran se déroulait « à merveille » et qu'elle « devrait prendre fin très bientôt ».
L'armée libanaise accuse Israël de violations du cessez-le-feu dans le sud du Liban
L'armée libanaise a affirmé tôt vendredi qu'Israël avait violé le cessez-le-feu entré en vigueur à minuit, en procédant notamment à des bombardements intermittents contre plusieurs villages du sud du Liban. Dans un communiqué, elle a appelé les habitants à différer leur retour dans les localités concernées jusqu'à nouvel ordre, en raison de la situation sécuritaire. Aucune réaction immédiate de l'armée israélienne n'a été communiquée dans l'immédiat.
Le principal négociateur iranien s'attribue le mérite du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah
Le président du Parlement iranien et principal négociateur de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a revendiqué le cessez-le-feu conclu entre Israël et les terroristes du Hezbollah. Dans un message publié sur X, il a déclaré : "Le cessez-le-feu n'était rien d'autre que le résultat de la fermeté du Hezbollah et de l'unité de l'Axe de la résistance." Alors que les États-Unis et Israël présentent l'accord comme l'aboutissement de discussions distinctes entre Israël et le Liban, l'Iran et des médiateurs pakistanais soutiennent que le Hezbollah devait être inclus dans la trêve conclue la semaine dernière entre Washington et Téhéran. Mohammad Bagher Ghalibaf a ajouté : "Nous sommes fidèles à notre parole."
L'armée libanaise dénonce les tirs de célébration après le cessez-le-feu
L'armée libanaise a dénoncé, dans un message publié sur X, des tirs en l'air effectués par plusieurs citoyens avec des armes de guerre et des roquettes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, estimant que ces actes mettent en danger la vie des habitants et provoquent des dégâts aux biens publics et privés. Elle a qualifié ce phénomène de dangereux, appelant la population à respecter les lois et à cesser tout tir quelles que soient les circonstances. Elle a également affirmé qu'elle poursuivra les auteurs de ces tirs, procédera à leur arrestation et les traduira devant la justice compétente.
https://x.com/i/web/status/2044902963831869464
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Donald Trump appelle les terroristes du Hezbollah à "bien se comporter" pendant la trêve avec Israël
Le président américain Donald Trump a exhorté les terroristes du Hezbollah à respecter la trêve entrée en vigueur entre Israël et le Liban. Dans un message publié sur Truth Social, il a déclaré : "J'espère que le Hezbollah se comportera gentiment et correctement durant cette période importante. Ce sera un GRAND moment pour eux s'ils le font. Plus de tueries. Il faut enfin la PAIX !" Quelques heures plus tard, Donald Trump a également salué cette évolution en affirmant qu’il pourrait s’agir d'"un jour historique pour le Liban".