Le président syrien affirme que les pourparlers avec Israël ne sont pas dans l’impasse et se dit déterminé à conclure un accord

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a déclaré, dans un entretien accordé à l’agence de presse turque Anadolu, que les discussions entre la Syrie et Israël n’avaient pas atteint une impasse, mais restaient confrontées à de sérieuses difficultés en raison, selon lui, de l’insistance israélienne à demeurer sur le territoire syrien. Il a accusé Israël d’avoir traité la Syrie avec "une grande brutalité", en référence aux frappes menées contre des bases syriennes et à la présence de forces israéliennes dans certaines zones du pays. Ahmed al-Sharaa a toutefois assuré que Damas était sérieusement disposé à parvenir à un accord sécuritaire avec Israël afin de préserver la stabilité régionale.