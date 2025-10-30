Liban : Tsahal neutralise un suspect dans un bâtiment utilisé par le Hezbollah

Au cours d'une opération de Tsahal menée cette nuit près du village de Laïda au sud du Liban, visant à démanteler une infrastructure terroriste du Hezbollah, un suspect a été repéré à l'intérieur d'un bâtiment. Face à cette menace immédiate, les forces de Tsahal ont ouvert le feu et neutralisé l'individu. Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, le bâtiment ciblé avait récemment servi à des activités terroristes.