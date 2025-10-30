LIVE BLOG | Liban : Tsahal neutralise un suspect dans un bâtiment utilisé par le Hezbollah

L'homme a été ciblé alors qu'il se trouvait dans un bâtiment utilisé par l'organisation chiite

i24NEWS
i24NEWS
1 min
1 min
Archive - Les soldats de Tsahal au Sud-Liban
Archive - Les soldats de Tsahal au Sud-LibanIDF

Au cours d'une opération de Tsahal menée cette nuit près du village de Laïda au sud du Liban, visant à démanteler une infrastructure terroriste du Hezbollah, un suspect a été repéré à l'intérieur d'un bâtiment. Face à cette menace immédiate, les forces de Tsahal ont ouvert le feu et neutralisé l'individu.  Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, le bâtiment ciblé avait récemment servi à des activités terroristes. 

