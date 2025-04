Les familles des otages de Nir Yitzhak après l'enquête de Tsahal : "Un pansement sur une plaie ouverte"

Les familles des otages décédés Tal Haimi et Lior Rudaeff, enlevés du kibboutz Nir Yitzhak, ont réagi à la publication de l'enquête sur les événements du 7 octobre dans le kibboutz. "Nous sommes ici parce que nos proches, Tal Haimi et Lior Rudaeff, sont sortis ce matin-là et, en l'absence de l'armée, ont été tués au combat puis enlevés. Ils sont toujours otages", ont-elles déclaré. Elles ont ajouté : "Malheureusement, nous ne connaîtrons jamais toute la vérité sur les événements. Ce que nous savons, c'est que dans une semaine nous commémorerons le Jour du Souvenir et que nous n'avons pas de tombe." Selon elles, "pour que nous puissions reprendre notre vie dans le kibboutz, Tal et Lior doivent revenir. Ces enquêtes ne sont qu'un pansement sur une plaie ouverte et saignante."