Le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement condamné les frappes israéliennes dans l'émirat

i24NEWS
1 min
The Emirati (L) and Israeli flags fly in Dubai, United Arab Emirates.AP Photo/Jon Gambrell, File

Abou Dhabi a été l'un des premiers pays à condamner les frappes israéliennes. Le pays a par ailleurs annulé la venue des entreprises israéliennes à un prochain salon de défense sur son territoire.  

Les Houthis font état de 46 morts et 165 blessés dans les dernières frappes israéliennes à Sanaa

Frappes à Doha : le Premier ministre du Qatar pourrait rencontrer Donald Trump ce vendredi

Selon le site américain Politico, le Premier ministre du Qatar, .Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, doit rencontrer ce vendredi à Washington le président américain Donald Trump. Au menu des discussions : la frappe israélienne à Doha ainsi que « l’état des négociations avec le Hamas ».

