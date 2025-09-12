LIVE BLOG | Frappes au Qatar : l'ambassadeur israélien aux Emirats convoqué pour une réprimande
Le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement condamné les frappes israéliennes dans l'émirat
Abou Dhabi a été l'un des premiers pays à condamner les frappes israéliennes. Le pays a par ailleurs annulé la venue des entreprises israéliennes à un prochain salon de défense sur son territoire.
Les Houthis font état de 46 morts et 165 blessés dans les dernières frappes israéliennes à Sanaa
Frappes à Doha : le Premier ministre du Qatar pourrait rencontrer Donald Trump ce vendredi
Selon le site américain Politico, le Premier ministre du Qatar, .Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, doit rencontrer ce vendredi à Washington le président américain Donald Trump. Au menu des discussions : la frappe israélienne à Doha ainsi que « l’état des négociations avec le Hamas ».