Ministre égyptien des AE : "pas d'autre solution que le désarmement des factions palestiniennes et la présence d'une autorité unique"

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Atty, a accordé aujourd'hui une interview à Al-Jazeera, dans laquelle il a abordé la question de l'après-guerre à Gaza. Selon lui, il n'y a pas d'autre solution que de désarmer les factions palestiniennes et d'instaurer une autorité unique afin d'éliminer toute excuse du côté israélien". Il a également abordé la question du passage de Rafah : "Des contacts sont en cours avec Israël, et la position de l'Égypte est claire : Le Caire ne permettra pas que le passage de Rafah serve de porte d'entrée pour le déplacement des Palestiniens".