LIVE BLOG | Le Hamas déclare être prêt à remettre ses armes à une autorité palestinienne "si l'occupation cesse"
"Nous acceptons le déploiement de forces de l'ONU en tant que forces de séparation, chargées de surveiller les frontières et de veiller au respect du cessez-le-feu à Gaza", a ajouté Khalil al-Hayya
Benjamin Netanyahou et le chancelier allemand Friedrich Merz tiennent actuellement une réunion élargie
"Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chancelier allemand Friedrich Merz tiennent actuellement une réunion élargie au bureau du Premier ministre à Jérusalem", a indiqué le cabinet du chef du gouvernement israélien. "Participent à cette réunion, entre autres, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le vice-président du Conseil national de sécurité, le directeur général du ministère de la Défense, les secrétaires militaires du Premier ministre et du ministre de la Défense, l'ambassadeur d'Israël en Allemagne et l'ambassadeur d'Allemagne en Israël". "À l'issue de la réunion, les deux dirigeants feront une déclaration commune à la presse à 13 heures.
Ministre égyptien des AE : "pas d'autre solution que le désarmement des factions palestiniennes et la présence d'une autorité unique"
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Atty, a accordé aujourd'hui une interview à Al-Jazeera, dans laquelle il a abordé la question de l'après-guerre à Gaza. Selon lui, il n'y a pas d'autre solution que de désarmer les factions palestiniennes et d'instaurer une autorité unique afin d'éliminer toute excuse du côté israélien". Il a également abordé la question du passage de Rafah : "Des contacts sont en cours avec Israël, et la position de l'Égypte est claire : Le Caire ne permettra pas que le passage de Rafah serve de porte d'entrée pour le déplacement des Palestiniens".
Le Hamas déclare être prêt à remettre ses armes à une autorité palestinienne "si l'occupation cesse"
"Nos armes sont liées à l'existence de l'occupation et de l'agression", a déclaré dans un communiqué Khalil al-Hayya, chef du Hamas pour Gaza et principal négociateur du mouvement terroriste palestinien, qui ajoute: "si l'occupation prend fin, ces armes seront placées sous l'autorité de l'État." Interrogé par l'AFP, le bureau de Khalil al-Hayya a précisé qu'il parlait là d'un État de "Palestine" souverain et indépendant. "Nous acceptons le déploiement de forces de l'ONU en tant que forces de séparation, chargées de surveiller les frontières et de veiller au respect du cessez-le-feu à Gaza", a ajouté Khalil al-Hayya, signifiant ainsi clairement le refus de son mouvement du déploiement d'une force internationale dans la bande de Gaza qui aurait pour mission de le désarmer.
Frappe israélienne signalée près de Khan Younès
Les Gazaouis ont rapporté ce matin une nouvelle frappe israélienne dans les zones situées à l'est de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
L'aviation israélienne a frappé le centre et le sud de la bande de Gaza (sources palestiniennes)
Des sources palestiniennes à Gaza ont fait état de frappes de l'armée de l'air israélienne dans les zones situées à l'est du camp de réfugiés d'Al-Marazi, dans le centre de la bande de Gaza, et dans la ville de Rafah, au sud.