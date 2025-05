LIVE BLOG | Frappes israéliennes au Yémen contre des avions utilisés par les Houthis

L'ex-otage Arbel Yehud : "Le gouvernement doit faire un choix clair concernant les otages entre le sauvetage et l'abandon"

Arbel Yehud s'est exprimée sur la place des otages à Tel-Aviv, exhortant le gouvernement à agir pour libérer les captifs restants : « J'ai été retenue captive à Gaza pendant 482 jours longs et difficiles. Mon partenaire, Ariel Cuneo, a également été kidnappé avec moi. Trois heures après notre enlèvement, nous avons été séparés de force et je ne l'ai plus revu ni entendu depuis. La peur pour lui ne me quitte pas un instant. J'étais là-bas. Je sais exactement ce qu'ils traversent. Cela doit cesser – et cela peut cesser. Car le sort de chacun des otages, les vivants comme les morts, est une décision à prendre ici. Le gouvernement israélien doit choisir entre leur sauvetage ou leur abandon.