LIVE BLOG | Tsahal confirme avoir mené des frappes contre des cibles du Hezbollah au Sud-Liban
Les frappes ont visé un dépôt d’armes et une infrastructure terroriste souterraine utilisées par l’organisation chiite
"La Syrie va nous aider à démanteler l'EI, le CGRI, le Hamas et le Hezbollah", affirme l'envoyé américain pour la Syrie et le Liban
Tom Barrack : "Damas va désormais nous aider activement à affronter et démanteler les vestiges de l'EI, du CGRI, du Hamas, du Hezbollah et d'autres réseaux terroristes, et sera un partenaire engagé dans l'effort mondial pour garantir la paix."
https://x.com/i/web/status/1988827137374085561
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
"Israël empêche la mise en œuvre des termes de l'accord", affirme une source au sein du Hamas
Une source au sein du Hamas a déclaré au journal saoudien ASharq Al-Awsat : "Israël empêche la mise en œuvre des termes de l'accord malgré les instructions claires de Trump concernant la flexibilité de son application".
Tsahal confirme avoir mené des frappes contre des cibles du Hezbollah au Sud-Liban
L’armée israélienne a annoncé jeudi matin avoir mené plusieurs frappes aériennes contre des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, les attaques, menées sous la direction du renseignement militaire (Aman) et de l’armée de l’air, ont visé un dépôt d’armes et une infrastructure terroriste souterraine utilisées par l’organisation chiite. Tsahal précise que ces installations se trouvaient à proximité de zones habitées, accusant le Hezbollah d’utiliser la population civile libanaise comme "bouclier humain". Dans une seconde vague de frappes, dirigée par la division 91, l’armée de l’air a attaqué une autre infrastructure terroriste appartenant au Hezbollah. "L’organisation terroriste Hezbollah continue de tenter de reconstruire ses capacités militaires à travers le Liban", indique encore le communiqué, ajoutant que ces activités constituent "une violation des accords entre Israël et le Liban". L’armée israélienne affirme qu’elle "continuera d’agir pour éliminer toute menace et protéger l’État d’Israël".
https://x.com/i/web/status/1988843273994023050
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Frappes israéliennes signalées dans le nord et le sud de la bande de Gaza
Les médias palestiniens rapportent que l'armée israélienne a bombardé la zone de l'école "Ahmed al-Shukri" au nord-est de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Tsahal mènerait également des frappes aériennes et des bombardements d'artillerie à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Frappes israéliennes nocturnes signalées dans plusieurs zones du Sud-Liban
Au cours de la nuit, les médias libanais ont fait état d'une attaque israélienne dans le village d'Aitaroun, dans le sud du Liban. D'autres informations ont fait état d'une frappe israélienne dans la région du village de Tyr Felsayah, également dans le sud du pays.
https://x.com/i/web/status/1988816624498225413
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .