"La Syrie va nous aider à démanteler l'EI, le CGRI, le Hamas et le Hezbollah", affirme l'envoyé américain pour la Syrie et le Liban

Tom Barrack : "Damas va désormais nous aider activement à affronter et démanteler les vestiges de l'EI, du CGRI, du Hamas, du Hezbollah et d'autres réseaux terroristes, et sera un partenaire engagé dans l'effort mondial pour garantir la paix."