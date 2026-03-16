Le prince héritier saoudien s'entretiendrait régulièrement avec Trump et le presserait de prendre des mesures sévères contre l'Iran

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, serait en contact régulier avec le président américain Donald Trump dans le contexte de la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran, et l’encouragerait à poursuivre des actions militaires dures contre Téhéran, rapporte le New York Times. Citant plusieurs responsables anonymes, le quotidien affirme que Mohammed ben Salmane aurait évoqué un conseil autrefois donné par le défunt roi Abdallah d'Arabie saoudite : "couper la tête du serpent". Cette formule figurait déjà dans des câbles diplomatiques américains divulgués en 2010, révélant que plusieurs dirigeants du Golfe avaient alors appelé Washington à adopter une ligne plus ferme contre le programme nucléaire iranien.