LIVE BLOG | L'Iran tire un missile à sous-munitions sur le centre d'Israël, plusieurs sites d'impacts signalés
Une maison de la ville de Shoham a été directement touchée sans faire de blessés
L'Iran tire un missile à sous-munitions sur le centre d'Israël, plusieurs sites d'impacts signalés
Une maison de la ville de Shoham a été directement touchée sans faire de blessés.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre et le sud d'Israël ainsi qu'en Judée-Samarie en raison de tirs depuis l'Iran
Le prince héritier saoudien s'entretiendrait régulièrement avec Trump et le presserait de prendre des mesures sévères contre l'Iran
Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, serait en contact régulier avec le président américain Donald Trump dans le contexte de la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran, et l’encouragerait à poursuivre des actions militaires dures contre Téhéran, rapporte le New York Times. Citant plusieurs responsables anonymes, le quotidien affirme que Mohammed ben Salmane aurait évoqué un conseil autrefois donné par le défunt roi Abdallah d'Arabie saoudite : "couper la tête du serpent". Cette formule figurait déjà dans des câbles diplomatiques américains divulgués en 2010, révélant que plusieurs dirigeants du Golfe avaient alors appelé Washington à adopter une ligne plus ferme contre le programme nucléaire iranien.
Tsahal détruit l’avion utilisé par le guide suprême iranien à Téhéran
Tsahal a annoncé avoir mené dans la nuit une frappe ciblée contre l’avion utilisé par le guide suprême de l’Iran, Ali Khamenei, à l’aéroport de Mehrabad, à Téhéran. L’appareil servait au dirigeant iranien, ainsi qu’à d’autres responsables du régime et à des officiers de l’armée iranienne, pour effectuer des déplacements et faciliter des achats d’équipements militaires ainsi que la coordination avec les pays alliés de Téhéran. Tsahal affirme que la destruction de cet avion constitue un nouveau coup porté aux capacités de coordination, de renforcement militaire et de reconstruction du régime iranien, et assure qu’elle poursuivra ses opérations contre les moyens utilisés par les forces militaires iraniennes à travers le pays.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent en Galilée occidentale
L’Union européenne va discuter des moyens de maintenir ouvert le détroit d’Ormuz
Les États membres de l’Union européenne doivent discuter des mesures pouvant être prises pour garantir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz, a indiqué la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas. S’exprimant devant des journalistes avant une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles, elle a souligné que le maintien de cette voie maritime stratégique ouverte est dans l’intérêt de l’Europe et que les Vingt-Sept examinent les options disponibles pour y contribuer. Cette réflexion intervient alors que le président américain Donald Trump a appelé les pays européens et d’autres partenaires à participer aux efforts visant à sécuriser ce passage crucial pour l’approvisionnement mondial en pétrole.
Tsahal lance une opération terrestre ciblée au Sud-Liban
Tsahal a annoncé que les forces de la 91e division ont lancé ces derniers jours une opération terrestre ciblée contre des positions du Hezbollah dans le sud du Liban afin d’élargir la zone de défense avancée le long de la frontière. L’opération vise à éliminer des terroristes et détruire leurs infrastructures afin de neutraliser les menaces et renforcer la sécurité des habitants du nord d’Israël. Avant l’entrée des troupes, l’armée israélienne a mené des frappes d’artillerie et aériennes contre de nombreuses cibles terroristes dans la zone. Les forces de la division poursuivent parallèlement leur mission de protection des localités de Galilée aux côtés de la 146e division, tandis que Tsahal affirme qu’elle continuera d’agir avec force contre les terroristes du Hezbollah soutenus par le régime iranien.
https://x.com/i/web/status/2033423171542548646
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Donald Trump envisagerait de s’emparer du terminal pétrolier iranien de Kharg si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert
Le président américain Donald Trump envisagerait de prendre le contrôle du principal terminal pétrolier de l’Iran situé sur l’île de Kharg si Téhéran continue d’empêcher les pétroliers de circuler dans le détroit d’Ormuz, a rapporté Axios citant des responsables américains anonymes. Une telle opération nécessiterait le déploiement de troupes américaines sur le terrain. Selon ces informations, Donald Trump travaille également à la formation d’une coalition de pays destinée à garantir la réouverture de cette voie maritime stratégique, une initiative qu’il espérerait annoncer dans la semaine, rapporte également le Wall Street Journal.
Tsahal affirme que le renversement du régime iranien ne fait pas partie des objectifs de guerre
L’armée israélienne a indiqué que le renversement du régime iranien ne faisait pas partie de ses objectifs militaires dans le conflit actuel. Lors d’une conférence de presse, le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a déclaré que l’armée n’avait pas pour mission de renverser un régime. Selon lui, les forces israéliennes cherchent plutôt à créer des conditions qui fragilisent le pouvoir en Iran, afin que, avec le temps, le peuple iranien puisse reprendre son destin en main et "récupérer ce pays pris en otage par ce régime terroriste".
Londres condamne les attaques terroristes du Hezbollah contre Israël et annonce une aide au Liban
La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper a condamné les attaques menées par les terroristes du Hezbollah contre Israël et appelé à leur cessation immédiate. Elle a également annoncé que le Royaume‑Uni fournirait plus de 5 millions de livres sterling (environ 5,8 millions d'euros) d’aide d’urgence pour soutenir les opérations humanitaires du gouvernement au Liban dans le contexte du conflit régional. Selon elle, les actions de ce groupe terroriste, menées "à l’instigation du régime iranien", entraînent une nouvelle fois le peuple libanais dans un conflit qu’il ne souhaite pas et qui ne sert pas ses intérêts.
Pour Riyad et Abu Dhabi, la poursuite des attaques iraniennes dans le Golfe menace la sécurité régionale
Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyan, ont affirmé lors d’un entretien téléphonique que la poursuite des attaques menées par l’Iran contre des pays du Conseil de coopération du Golfe constituait une escalade dangereuse menaçant la sécurité et la stabilité régionales, selon les médias d’État saoudiens. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de faire face à ces actions qui, selon eux, accentuent les tensions dans la région du Golfe.
Donald Trump menace l’OTAN d’un "très mauvais avenir" sans aide pour rouvrir le détroit d’Ormuz
Le président des États-Unis Donald Trump a averti que l’OTAN pourrait faire face à un "très mauvais avenir" si ses alliés n’aident pas à rouvrir le détroit d’Ormuz, lors d’un entretien accordé au Financial Times. Donald Trump a également indiqué qu’il pourrait reporter le sommet prévu plus tard ce mois-ci avec le président chinois Xi Jinping afin de faire pression sur Chine pour qu’elle contribue à débloquer cette voie maritime stratégique. "Il est normal que ceux qui bénéficient du détroit participent à s’assurer que rien de mauvais ne s’y produise", a-t-il déclaré au journal.
Emmanuel Macron appelle l’Iran à cesser ses attaques contre les pays de la région
Le président français Emmanuel Macron a demandé à son homologue iranien Massoud Pezeshkian de mettre immédiatement fin aux attaques menées par l’Iran contre des pays du Moyen-Orient, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de ses alliés dans la région, notamment au Liban et en Irak. Dans un message publié sur X, le chef de l'État a également souligné que la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz devait être rétablie "dans les plus brefs délais".
https://x.com/i/web/status/2033309288517812580
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Tirs nocturnes depuis l'Iran et le Liban vers Israël
Les alertes ont été déclenchées dans la nuit dans la région de Beer Sheva et celle de Tel Aviv en raison de tirs depuis l'Iran et à Kiryat Shmona après une attaque du Hezbollah.
Frappes nocturnes de Tsahal contre le régime iranien à Téhéran et contre le Hezbollah à Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé dans la nuit avoir lancé une série de frappes aériennes contre des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth, après avoir appelé les civils à évacuer plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth de Dahiyeh, bastion du groupe terroriste. Quelques heures plus tard, Tsahal indiquait avoir lancé une vague d'envergure de frappes "contre les infrastructures du régime terroriste iranien" à Téhéran.