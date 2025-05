L'Égypte refuse de nommer un nouvel ambassadeur en Israël

L'Égypte a décidé de ne pas nommer de nouvel ambassadeur à Tel-Aviv et a refusé la nomination d'Uri Rotman comme nouvel ambassadeur israélien au Caire, rapporte le journal pro-qatari Al-Arabi Al-Jadid. Selon des sources diplomatiques égyptiennes, cette décision reflète "la profondeur du gel des relations" entre les deux pays depuis le début de la guerre en octobre 2023. Les autorités égyptiennes justifient cette position par "la poursuite de la politique agressive israélienne à Gaza, l'intensification des désaccords sur la gestion de la guerre et le retrait israélien de l'accord de cessez-le-feu conclu sous médiation égypto-qatarie". Les sources précisent que cette mesure ne signifie pas une réduction du niveau de représentation diplomatique, mais exprime "une position souveraine égyptienne aux implications politiques et symboliques".