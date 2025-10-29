LIVE BLOG | Gaza : après des frappes de riposte massives, le cessez-le-feu rétabli à 10h
Ces représailles sont intervenues en riposte à une attaque du Hamas mardi dans laquelle un soldat a été tué
Yuli Edelstein officiellement écarté de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset
Le président de la coalition, Ofir Katz, a annoncé aujourd'hui au député Yuli Edelstein qu' « à la suite de son vote de la semaine dernière contraire à la position du groupe parlementaire , et en raison de ses violations répétées de la discipline parlementaire », il sera immédiatement démis de ses fonctions au sein de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. En outre, il ne pourra ni présenter de projet de loi ni prendre la parole au nom du groupe Likoud en séance plénière pendant deux mois. Ces sanctions interviennent après que le député a voté la smeaine dernière contre la position de son parti et en faveur de la loi sur la souveraineté en Judée-Samarie.
Tentative de contrebande : Tsahal intercepte un drone transportant des armes
Les services de surveillance de Tsahal ont repéré mardi un drone ayant pénétré le territoire israélien "depuis l'ouest" selon le communiqué, dans le but d'y introduire clandestinement des armes. Les forces de Tsahal de la brigade Paran ont intercepté le drone,qui transportait trois armes.
Israel Katz confirme l'élimination de dizaines de commandants du Hamas à Gaza : "Quiconque viole le cessez-le-feu en paiera le prix"
Le ministre israélien de la Défense a dressé mercredi un bilan des opérations militaires menées en réponse à l'attaque contre des soldats de Tsahal et aux violations répétées du cessez-le-feu par le Hamas.« Des dizaines de commandants du Hamas ont été neutralisés par les puissantes opérations de Tsahal depuis hier, en réponse à l'attaque contre les soldats de Tsahal et à la violation flagrante de l'accord de retour des otages, en plus de la destruction de dizaines de cibles d'infrastructures », a déclaré le ministre.
Israel Katz a averti qu'« il n'y a et il n'y aura aucune immunité pour les dirigeants de l'organisation terroriste Hamas - ni ceux qui portent des costumes ni ceux qui se cachent dans les tunnels », ajoutant : « Quiconque lève la main contre les soldats de Tsahal verra sa main coupée. »
Conscription : manifestation d'orthodoxes devant la Cour suprême qui examine les mesures prises par le gouvernement
La Haute Cour de Justice examine ce matin en formation élargie les mesures prises par le gouvernement pour recruter des Haredim dans l'armée. Cette audience fait suite à des requêtes alléguant que Tsahal et le gouvernement s'abstiennent de recruter des étudiants de yeshiva, en dépit de l'arrêté de la Haute cour obligeant les autorités à le faire. L'audience a été interromue à plusieurs reprises par des manifestants orthodoxes qui protestent devant la Cour suprême.
Gaza : après des frappes de riposte massives, le cessez-le-feu devrait être rétabli à 10h
L'armée de l'air a mené des dizaines de frappes et largué des centaines de tonnes de munitions. Ses avions ont ciblé les infrastructures du Hamas dans toute la bande de Gaza, notamment la ville de Gaza, le nord de la bande et les régions de Rafah et de Khan Younès. Selon les estimations israéliennes, Tsahal a neutralisé plus de 100 terroristes du Hamas la nuit dernière et jusqu'aux premières heures du matin, parmi lesquels une trentaine de commandants et de membres identifiées comme des éléments clés du renseignement de l'organisation.