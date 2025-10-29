Yuli Edelstein officiellement écarté de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset

Le président de la coalition, Ofir Katz, a annoncé aujourd'hui au député Yuli Edelstein qu' « à la suite de son vote de la semaine dernière contraire à la position du groupe parlementaire , et en raison de ses violations répétées de la discipline parlementaire », il sera immédiatement démis de ses fonctions au sein de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. En outre, il ne pourra ni présenter de projet de loi ni prendre la parole au nom du groupe Likoud en séance plénière pendant deux mois. Ces sanctions interviennent après que le député a voté la smeaine dernière contre la position de son parti et en faveur de la loi sur la souveraineté en Judée-Samarie.