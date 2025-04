Les États-Unis bloquent les financements de recherche aux universités boycottant Israël

Les Instituts nationaux de la santé (NIH), le plus grand organisme public mondial de financement de recherches médicales et biologiques, ont publié un projet de nouvelles directives selon lesquelles les universités participant au boycott d'entreprises israéliennes ou mettant en œuvre des programmes d'équité et d'inclusion (DEI) ne recevront plus de subventions. Les contrevenants risquent de perdre leurs subventions et pourraient même être contraints de rembourser les fonds déjà perçus. Cette initiative marque une nouvelle escalade dans la politique de l'administration Trump, qui exerce récemment une pression croissante sur les campus américains concernant les questions de diversité, d'identité et d'antisémitisme.