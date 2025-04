Frappe à Jabaliya : Tsahal a visé un poste de commandement du Hamas et du Jihad islamique

"L'armée israélienne et le Shin Bet ont récemment frappé des terroristes qui se trouvaient dans un complexe de commandement et de contrôle des organisations terroristes du Hamas et du Jihad islamique, établi dans la région de Jabaliya", a indiqué Tsahal dans un communiqué, suite aux informations palestiniennes selon lesquelles Tsahal aurait visé un simple poste de police. "Le complexe a été utilisé par les terroristes pour planifier et exécuter des actes terroristes contre des citoyens de l’État d’Israël et des forces de Tsahal", a poursuivi l'armée. "Avant la frappe, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire les risques de blesser des civils, notamment l’utilisation d’armes de précision, des frappes aériennes et des renseignements supplémentaires". "Les organisations terroristes violent systématiquement le droit international, tout en exploitant cruellement les institutions civiles et la population comme boucliers humains pour commettre des actes terroristes. L’armée israélienne et le Shin Bet continueront d’agir avec force et détermination contre toutes les organisations terroristes dans la bande de Gaza", a conclu le communiqué.