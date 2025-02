"J'ai entendu la joie de mes ravisseurs face à la division du peuple", déclare l'ex-otage Arbel Yehud

"J'ai appris l'arabe en un mois et j'ai entendu la joie de mes ravisseurs face à la division du peuple", a-t-elle dit dans un message lu par son père à la commission des affaires étrangères et de la défense. "Je pensais qu'ils me terrorisaient psychologiquement en faisant de la question des otages une question politique. Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je retourne en Israël et que je découvre cette douloureuse vérité". "Entre le moment où j'ai été séparée d'Ariel mon compagnon, trois heures après son enlèvement, et celui où j'ai rencontré Gadi Mozes, j'ai été détenu pendant 482 jours sans voir ni entendre un seul Israélien", a-t-elle poursuivi. "Vous pouvez imaginer certaines des horreurs que j'ai vécues en captivité, comme vous l'avez tous constaté le jour de ma libération. Malgré cela, je suis revenue avec pour but de libérer Ariel, son frère David et les autres otages". 3Le soir où j'ai été libéré de (l'hôpital) Sheba, j'ai dit à mon père : "Papa, ne lâche pas. J'ai besoin d'Ariel pour me reconstruire." Mon père m'a répondu : 'Je ne pensais pas autrement'. Et je vous demande de ramener tout le monde, les vivants et les morts", a conclu son message.