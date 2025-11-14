Un terroriste menaçant ayant franchi la ligne jaune éliminé par Tsahal dans le sud de la bande de Gaza

Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, des forces de la brigade Nahal opérant dans le sud de la bande de Gaza ont identifié vendredi un homme armé qui avait franchi la "ligne jaune" et s’était approché des soldats, constituant une menace immédiate. Les militaires ont ouvert le feu et neutralisé le terroriste afin d’éliminer le danger. Tsahal précise que ses forces, déployées dans la zone conformément aux accords en vigueur, continueront d’agir pour supprimer toute menace directe.