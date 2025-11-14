LIVE BLOG | Gaza : "plus la communauté internationale attend, plus la présence du Hamas se renforce"
Un terroriste menaçant ayant franchi la ligne jaune éliminé par Tsahal dans le sud de la bande de Gaza
Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, des forces de la brigade Nahal opérant dans le sud de la bande de Gaza ont identifié vendredi un homme armé qui avait franchi la "ligne jaune" et s’était approché des soldats, constituant une menace immédiate. Les militaires ont ouvert le feu et neutralisé le terroriste afin d’éliminer le danger. Tsahal précise que ses forces, déployées dans la zone conformément aux accords en vigueur, continueront d’agir pour supprimer toute menace directe.
L’Indonésie forme 20 000 soldats en vue d’une possible mission internationale à Gaza
Selon Reuters Arabic, l’Indonésie a entraîné environ 20 000 soldats pour des missions de santé et de reconstruction dans le cadre d’une éventuelle opération de maintien de la paix dans la bande de Gaza. L’annonce a été faite vendredi par le ministre indonésien de la Défense. Jakarta fait partie des pays avec lesquels les États-Unis discutent de la mise en place d’une force multinationale de stabilisation, aux côtés de l’Azerbaïdjan, de l’Égypte et du Qatar. La semaine dernière, Reuters rapportait que Washington avait rédigé une proposition autorisant ce futur contingent à "utiliser tous les moyens nécessaires" pour désarmer Gaza, c’est-à-dire neutraliser le Hamas et d’autres groupes terroristes, sécuriser les frontières, protéger les civils, acheminer l’aide humanitaire et soutenir une police palestinienne récemment formée.
Gaza : le CENTCOM facilite le passage de l’aide humanitaire sur la route Salah ad-Din
Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a indiqué que son Centre de coordination civile et militaire (CMCC) a travaillé avec une organisation internationale pour dégager la route Salah ad-Din, un axe essentiel à la circulation de l’aide humanitaire du nord au sud de la bande de Gaza. Selon le CENTCOM, plus de 40 pays et organisations internationales collaborent via ce centre pour acheminer biens et assistance aux civils gazaouis. Au cours de la dernière semaine, près de 800 camions d’aide par jour ont été livrés en moyenne, contre environ 600 les semaines précédentes.
https://x.com/i/web/status/1989276084257312891
Judée-Samarie : deux terroristes éliminés et plus de 40 suspects arrêtés
Tsahal a annoncé avoir mené une vaste série d’opérations antiterroristes en Judée-Samarie. Deux terroristes ont été éliminés et plus de 40 suspects arrêtés dans plusieurs secteurs, notamment à Hébron, Silwad, en Samarie et dans la région d’Etzion. Les forces israéliennes ont saisi plusieurs armes, dont un fusil M-16, des armes artisanales de type Carlo et un fusil de chasse. Les suspects et le matériel saisi ont été transférés à la police et au Shin Bet pour la suite de la procédure.
Tsahal se prépare pour l’hiver : plus de 370 000 équipements distribués
Tsahal annonce que la Direction de la technologie et de la logistique a finalisé sa préparation pour l’hiver sur l’ensemble des fronts afin de garantir la continuité des opérations malgré les conditions météorologiques. Plus de 370 000 articles d’équipement hivernal ont été fournis aux soldats. Parallèlement, l’armée a installé des centaines de zones de vie comprenant douches et points de chauffage, ainsi que des milliers de structures mobiles et conteneurs d’hébergement équipés de climatisation, d’installations électriques et de raccordements aux infrastructures.
Gaza : "plus la communauté internationale attend, plus la présence du Hamas se renforce"
Selon des informations rapportées par Reuters, plusieurs habitants de Gaza affirment que le Hamas cherche à consolider son contrôle sur le territoire en adoptant de nouvelles méthodes. Trois commerçants ayant une connaissance directe de la situation indiquent que le mouvement terroriste surveille de près l’entrée de marchandises dans les zones sous son autorité et impose des taxes sur certains produits importés par le secteur privé. Un important importateur de denrées alimentaires a affirmé que le Hamas intercepte des camions et interroge leurs conducteurs. Ghassan al-Omari, chercheur principal au Washington Institute, estime que ces pratiques visent à montrer, tant aux Gazaouis qu’aux puissances étrangères, que le Hamas reste incontournable : "Plus la communauté internationale attend, plus la présence du Hamas se renforce", a-t-il déclaré.