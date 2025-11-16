"Nous n'accepterons pas la création d'un État terroriste palestinien au cœur de la Terre d'Israël", déclare Gideon Sa'ar

"Israël est confronté à un phénomène inhabituel : des États terroristes (des organisations terroristes qui contrôlent un territoire). Trois d'entre eux continuent de nous combattre dans le but de nous détruire : le Hamas depuis Gaza, le Hezbollah depuis le Liban et les Houthis depuis le Yémen", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. "Israël n'acceptera pas la création d'un État terroriste palestinien au cœur de la Terre d'Israël, à une distance négligeable de tous ses centres de population et contrôlant leur topographie".