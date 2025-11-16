LIVE BLOG | Gaza : les recherches pour retrouver les corps des otages devraient reprendre aujourd'hui
Au cours des deux derniers jours, le Hamas a interrompu les recherches en raison des conditions météorologiques difficiles
"Nous n'accepterons pas la création d'un État terroriste palestinien au cœur de la Terre d'Israël", déclare Gideon Sa'ar
"Israël est confronté à un phénomène inhabituel : des États terroristes (des organisations terroristes qui contrôlent un territoire). Trois d'entre eux continuent de nous combattre dans le but de nous détruire : le Hamas depuis Gaza, le Hezbollah depuis le Liban et les Houthis depuis le Yémen", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. "Israël n'acceptera pas la création d'un État terroriste palestinien au cœur de la Terre d'Israël, à une distance négligeable de tous ses centres de population et contrôlant leur topographie".
Judée-Samarie : un terroriste ayant lancé un engin explosif en direction des forces israéliennes neutralisé
"Au cours d'une opération menée cette nuit par un bataillon de réserve de la division de Samarie dans la région de Naplouse, un terroriste a lancé un engin explosif en direction des forces israéliennes. Ces dernières ont riposté par des tirs et ont neutralisé le terroriste. Aucun membre de nos forces n'a été blessé", a fait savoir Tsahal.
"La politique d'Israël est claire : il n'y aura pas d'État palestinien", affirme Israël Katz
"L'armée israélienne restera au sommet du Mont Hermon et dans la zone de sécurité", a ajouté le ministre israélien de la Défense. "Gaza sera démilitarisée jusqu'au dernier tunnel et le Hamas sera désarmé par l'armée israélienne dans la 'zone jaune' et par une force internationale, ou par l'armée israélienne, dans la vieille ville de Gaza. Le minstre a fait ces déclarations en réponse au projet de résolution américain au Conseil de sécurité des Nations unies sur Gaza et aux demandes du président syrien.
Gaza : frappes aériennes rapportées à Khan Younès
Les Palestiniens font état de frappes aériennes menées par des avions de combat dans le sud-est de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Gaza : les recherches pour retrouver les otages disparus devraient reprendre aujourd'hui
La Hamas n’a pas poursuivi ces deux derniers jours ses recherches visant à localiser les corps des otages décédés, en raison des conditions météorologiques particulièrement difficiles dans la région. Les familles concernées ont été informées que les recherches reprendront dès que le temps s’améliorera, ce qui devrait être le cas aujourd'hui. Un temps orageux accompagné d’inondations du nord du pays jusqu’au nord du Néguev, a perturbé les opérations. Il y a deux jours, le corps de Meny Godard, restitué à Israël dans le cadre de la trêve, a été identifié. Trois otages décédés restent actuellement retenus à Gaza : Dror Or, Ran Gvili et Sudthisak Rinthalak.