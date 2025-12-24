Gaza : Abdel Hay Zaqout, responsable du financement du Hamas, a été éliminé par Tsahal en même temps que Ra'ad Sa'ad

L’armée israélienne et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont annoncé l’élimination, il y a environ deux semaines, d’Abdel Hay Zaqout, terroriste du Hamas originaire de la ville de Gaza. L’opération conjointe a été menée alors que l’individu se trouvait à bord de son véhicule, en compagnie d’un autre terroriste identifié comme Ra'ad Sa'ad, numéro deux du Hamas. Selon le communiqué officiel, Abdel Hay Zaqout appartenait à la branche financière de l’aile militaire du Hamas. Au cours de l’année écoulée, il aurait été directement impliqué dans la levée et le transfert de plusieurs dizaines de millions de dollars destinés à financer les activités militaires du Hamas, dans le but de poursuivre les hostilités contre l’État d’Israël. L’armée israélienne précise que ces fonds ont servi à soutenir les capacités opérationnelles de l’organisation terroriste, notamment en matière d’armement et de planification d’attaques. Tsahal et le Shin Bet affirment qu’ils poursuivront leurs efforts pour démanteler les circuits de financement du terrorisme et qu’ils continueront d’agir contre toute personne ou structure impliquée dans le soutien, la planification ou l’exécution d’actions terroristes visant Israël.