LIVE BLOG | Gaza : Tsahal annonce avoir éliminé six terroristes armés à Rafah

Plan Trump : le lancement de la phase deux dénoncé par le Quartier général des familles d'otages

L'annonce imminente de la transition vers la phase deux suscite une vive opposition du Quartier général des familles d'otages, qui dénonce une décision prise "contrairement à l'accord et alors que Ran Gvili n'a pas encore été rendu à Israël". Le Quartier général des familles et la famille Gvili ont appelé mercredi matin le Premier ministre Benjamin Netanyahou à tenir sa promesse, alors qu'il aurait assuré lors d'entretiens privés qu'il ne permettrait pas de passage à la phase deux tant que Ran ne serait pas restitué. "Passer à la phase deux à ce stade, alors que les efforts pour ramener Ran n'ont pas encore été épuisés, c'est perdre le levier de pression le plus important et risquer sa disparition définitive", avertissent les familles. "Tant que Ran n'est pas rentré, l'État d'Israël ne pourra pas refermer sa plaie la plus sanglante et ne pourra pas commencer la réhabilitation et la guérison dont il a désespérément besoin."