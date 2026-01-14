LIVE BLOG | Gaza : Tsahal annonce avoir éliminé six terroristes armés à Rafah
Malgré les violations quotidiennes du cessez-le-feu par le Hamas, Washington devrait annoncer le lancement de la seconde phase du plan Trump ce mercredi
Gaza : Tsahal détruit deux rampes de lacement de roquette
L'armée israélienne a annoncé que, lors d'opérations menées au nord et au sud de la bande de Gaza, elle avait localisé deux rampes de lancement de roquettes, dont une pointait vers le territoire de l'État d'Israël. Le lance-roquettes et la roquette ont été détruits.
Téhéran menace les Etats-Unis
Téhéran a averti plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie, qu’il attaquerait les bases militaires américaines sur leur sol en cas d’intervention militaire des États-Unis contre l’Iran, a déclaré mercredi un haut responsable iranien à Reuters. Selon lui, l’Iran a également appelé ces pays à œuvrer pour éviter une escalade, après la suspension des contacts directs avec Washington à la suite des menaces formulées par Donald Trump.
Plan Trump : le lancement de la phase deux dénoncé par le Quartier général des familles d'otages
L'annonce imminente de la transition vers la phase deux suscite une vive opposition du Quartier général des familles d'otages, qui dénonce une décision prise "contrairement à l'accord et alors que Ran Gvili n'a pas encore été rendu à Israël". Le Quartier général des familles et la famille Gvili ont appelé mercredi matin le Premier ministre Benjamin Netanyahou à tenir sa promesse, alors qu'il aurait assuré lors d'entretiens privés qu'il ne permettrait pas de passage à la phase deux tant que Ran ne serait pas restitué. "Passer à la phase deux à ce stade, alors que les efforts pour ramener Ran n'ont pas encore été épuisés, c'est perdre le levier de pression le plus important et risquer sa disparition définitive", avertissent les familles. "Tant que Ran n'est pas rentré, l'État d'Israël ne pourra pas refermer sa plaie la plus sanglante et ne pourra pas commencer la réhabilitation et la guérison dont il a désespérément besoin."
Attentat de Beit Shean : Tsahal a détruit le domicile du terroriste
L'armée israélienne a détruit mardi soir à Qabatia la maison du terroriste Ahmed Abu A-Rab, auteur des attaques meurtrières de Beit Shean et d'Afula le mois dernier, au cours desquelles Aviv Maor et Shimshon Mordechai ont été assassinés. Le terroriste était un Palestinien de Tsahal qui travaillait dans le bâtiment d'un kibboutz de la vallée de Beit Shean. Il a pris le pick-up de son employeur pour perpétrer ses attaques, renversant et poignardant ses victimes.
Iran : la France appelle le régime à cesser sa répression
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré : « Nous soupçonnons que la répression des manifestations par le régime iranien est la plus violente de son histoire. Cette répression doit cesser immédiatement. »
Tsahal a annoncé avoir neutralisé six terroristes armés lors d'un affrontement hier soir dans l'ouest de Rafah. Des forces de surveillance israéliennes ont détecté six individus armés s'approchant de positions de Tsahal. Des chars ont été dépêchés sur place et ont ouvert le feu. Les terroristes ont riposté, provoquant un échange de tirs et des frappes aériennes.