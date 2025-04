LIVE BLOG | Gaza : Tsahal détruit un tunnel à Rafah et localise des caches d'armes dans une école

Nucléaire iranien : la France et l'UE appellent à garantir que tout accord demeure conforme à leurs interêts sécuritaires

Alors que les États-Unis et l’Iran ont entamé samedi un nouveau cycle de négociations nucléaires, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé ce lundi à la vigilance. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rappelé la nécessité de garantir que tout accord respecte les intérêts sécuritaires de l’Europe. "Les États-Unis ont engagé une discussions ce week-end avec l'Iran et nous accueillons cette démarche très favorablement mais nous serons vigilants avec nos amis et partenaires britanniques et allemands à ce que les négociations qui pourraient s'engager soient bien conformes à nos intérêts de sécurité s'agissant du programme nucléaire iranien qui présente pour le territoire français et européen une menace significative", a dit Jean-Noël Barrot à son arrivée à la réunion des ministres européens des Affaires étrangères qui se tient lundi à Luxembourg.