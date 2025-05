Elimination présumée d'Ahmed Sarhan : des soldats israéliens se sont infiltrés à Khan Younis déguisés en femmes

Les Palestiniens rapportent que les forces spéciales israéliennes ont éliminé Ahmed Sarhan, un haut commandant des Brigades Al-Nasser Salah al-Din des Comités de résistance populaire. Selon la chaîne saoudienne Al-Hadath, les forces israéliennes se sont infiltrées à Khan Younès dans un véhicule civil, déguisées en femmes et transportant des sacs de personnes déplacées. Les soldats ont tenté d'arrêter Sarhan après avoir reçu des informations selon lesquelles il était sorti d'un tunnel, peut-être avec des otages, puis ont fini par l'éliminer et ont appréhendé sa femme et ses enfants. Les forces se sont déjà retirées de la zone.